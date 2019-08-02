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Главред ТАСС переходит на работу в Российский экспортный центр

Ведомости
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Главный редактор и заместитель гендиректора информационного агентства ТАСС Максим Филимонов с 19 августа возглавит блок по внешним связям Российского экспортного центра (РЭЦ), говорится в официальном сообщении группы компаний.

Филимонов родился в 1974 г. Работал в изданиях «Время МН», «Ведомости» и «Прайм-ТАСС», с 2002 г. руководил службой на русском языке агентства Reuters, с 2007 г. был заместителем главного редактора «РИА Новости» Светланы Миронюк, с 2010 г. – первым заместителем. В 2014 г. он перешел на работу в ТАСС на должность советника гендиректора и в 2015 г. возглавил агентство. До Филимонова в ТАСС не было должности главного редактора.

Со 2 августа главным редактором ТАСС станет Михаил Петров, который прежде занимал должность заместителя главного редактора. В общей сложности он проработал в ТАСС 20 лет. Он был корреспондентом кремлевского пула, а в последние годы руководил редакцией кремлевско-правительственной информации.

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Политика
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Митрохин: избирком сорвал регистрацию на выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин написал на своей странице в Facebook о том, что не смог зарегистрироваться для участия в выборах в Мосгордуму, несмотря на решение Мосгоризбиркома. Заседание окружной комиссии по его вопросу было назначено на 2 августа, но члены комиссии на него не пришли, заявил политик. По словам Митрохина, пресс-секретарь окружного избиркома Артем Коробьянц объявил штабу кандидата об отсутствии кворума, что не позволило провести регистрацию. «Я уже ничему не удивляюсь», – прокомментировал ситуацию Митрохин.

Митрохин в числе девяти кандидатов от «Яблока» в начале июля подал документы на регистрацию его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Он избирается по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации: подписи, собранные кандидатом, она сочла недействительными, процент брака был выше 10%, необходимых для положительного решения о регистрации. Митрохин с этим решением не согласился и подал жалобу в Мосгоризбирком, который 30 июля эту жалобу удовлетворил.

«Перетрудились на проверке подписей. Когда надо было их забраковывать, комиссия собиралась оперативно и в полном составе. Но сейчас другой случай: надо отменить напортаченное и зарегистрировать меня как кандидата. Этого кворум не выдержал и испарился», – написал Митрохин в Facebook.

Секретарь комиссии Коробьянц рассказал «Ведомостям», что дата заседания пока не назначена, о чем и известили Митрохина. По закону на рассмотрение вопроса отводится 10 дней, напомнил он.

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ФАС допустила воздействие на операторов для отмены роуминга с Белоруссией

Ведомости
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Антимонопольные органы России и Белоруссии могут «деликатно» оказать воздействие на операторов связи для отмены роуминга между двумя странами. Об этом сообщил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин на совещании в Полоцке, передает ТАСС.

Должно произойти одномоментное снижение ставок во взаиморасчетах и межоператорских ставок в роуминге, что приведет к снижению тарифов в рознице, рассказал Голомолзин. Если этого не произойдет, антимонопольные службы «помогут» операторам принять соответствующие решения. Такая работа будет проведена в течение ближайшего полугода, уточнил чиновник.

Позиции России и Белоруссии по вопросу отмены роуминга сблизились, отметил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. По его словам, сейчас необходимо найти приемлемые для всех сторон пути перехода к отмене платы за входящие звонки.

Решение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией может быть принято до конца года, заявила в середине июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако 28 июля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков сказал, что Россия и Белоруссия не могут договориться об условиях отмены роуминга, потому что Белоруссия не готова отменить плату за входящие для путешествующих абонентов.

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Суд продлил арест девелопера Худояна до середины октября

Ведомости
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Тверской районный суд Москвы продлил до 14 октября арест владельцу девелоперской компании Optima Development Альберту Худояну, удовлетворив ходатайство следствия, передает ТАСС. Обвиняемый в мошенничестве на 2 млрд руб. Худоян не присутствовал на заседании, так как был госпитализирован в СИЗО «Бутырка» после гипертонического криза.

О задержании Худояна стало известно 14 июня, о нем сообщил его адвокат Александр Карабанов. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет лишения свободы. Суд 15 июня отправил девелопера под домашний арест, а в июле – в СИЗО. Худоян свою вину не признал и связал уголовное преследование с рейдерским захватом Optima Development, которая была основана в 2007 г. Единственный проект компании в Москве – строящийся жилой комплекс «Прайм парк» на Ленинградском проспекте около ст. м. «Динамо». В ее портфеле есть также региональные проекты.

Как рассказал адвокат, дело в отношении Худояна заведено по факту похищения трех земельных участков, другие подробности дела не разглашались. По словам адвокатов, дело Худояна связано с делом его бизнес-партнера, бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева, который также обвиняется в мошенничестве при продаже квартиры в элитном московском ЖК Knightsbridge, писал «Коммерсантъ».

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ТАСС: по делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще пять подозреваемых

Ведомости
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По делу о массовых беспорядках в Москве во время несогласованной акции протеста задержаны еще пятеро подозреваемых, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. По его словам, в понедельник, 5 августа, им будет избрана мера пресечения.

Не согласованная со столичной мэрией акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля. На мероприятии было задержано рекордное количество человек. По информации МВД, 1074 участника акции были доставлены в отделения полиции. Издание «ОВД-инфо» сообщало о 1373 задержанных. Через три дня после задержаний Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК).

В пятницу, 2 августа, суд арестовал до 27 сентября четырех ранее задержанных участников акции – Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло. Ранее также были предъявлены обвинения видеоблогеру и соратнику Дмитрия Гудкова Егору Жукову. Всего СКР планирует привлечь к ответственности по делу о беспорядках более 10 человек. Их имена ведомство не раскрывало.

Накануне Следственный комитет сообщил, что по делу о массовых беспорядках 27 июля могут быть привлечены к ответственности более 10 человек. При этом сообщалось, что пять человек уже задержаны, среди них волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, а также Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Имена остальных задержанных не назывались.

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Технологии
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Apple перестанет прослушивать пользователей через Siri

Ведомости
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Apple заявила о приостановке программы контроля качества своего голосового помощника Siri, с помощью которого сторонние компании получили доступ к запросам пользователей, пишет Bloomberg. Apple приняла такое решение после статьи, опубликованной английской газетой Guardian. В статье говорилось, что партнеры технологического гиганта регулярно получают доступ к конфиденциальным данным пользователей, например о медицинских диагнозах или интимной жизни.

Об уязвимостях Siri газета узнала, побеседовав с одним из подрядчиков Apple, который рассказал, что Siri может запускаться и начинать записывать случайно. Также он рассказал, что Siri реагирует на застегивание молнии и может начать запись.

В Apple ответили, что через Siri подрядчикам поступало менее 1% запросов длиной в несколько секунд, а сотрудничество со сторонними компаниями повышало качество распознавания Siri. Apple в своем комментарии для Guardian заявила, что запросы, поступившие подрядчикам, были анонимизированы и не привязаны к их аккаунтам. Однако Apple приостановила работу с подрядчиками и обещала выпустить обновление, которое позволит пользователям самостоятельно определять, принимать ли им участие в программах повышения качества распознавания Siri.

Обвинения в прослушивании через голосовых помощников получали и конкуренты Apple. Так, Amazon заподозрили в прослушке пользователей через умные колонки Amazon Echo, оснащенные встроенным голосовым помощником Alexa, писал Bloomberg. Google также признал, что его специалисты прослушивают команды, которые пользователи дают голосовому помощнику Google Assistant в своих устройствах.

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Политика
Новости

Префектура ЦАО отказала в проведении 3 августа пикетов на Бульварном кольце

Ведомости
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Префектура Центрального административного округа Москвы не согласовала проведение пикетов на Бульварном кольце 3 августа. Причиной отказа стало нарушение сроков подачи уведомлений. Согласно законодательству, уведомление о пикете должно подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения.

Заявки на проведение 12 пикетов за честные выборы 31 июля подали московские муниципальные депутаты, члены Ассоциации независимых депутатов. Они должны были состояться на Гоголевском, Тверском, Сретенском, Страстном и Чистопрудном бульварах, а также на Пушкинской и Трубной площадях.

Решение провести пикеты было принято после того, как мэрия отказала Либертарианской партии и штабу члена партии «Яблоко» Елены Русаковой в проведении 3 августа митингов на Лубянской площади и площади Революции соответственно. Власти предложили устроить акцию на проспекте Сахарова, но организаторов это место не устроило.

Русакова также подала заявку на акцию в поддержку независимых кандидатов на 10 августа в виде шествия по бульварам от Тверской улицы либо митинга на проспекте Академика Сахарова, Волхонке или на площади Свободной России. Власти Москвы согласовали эту заявку.

Бизнес
Новости

Цены на нефть восстанавливаются после рекордно быстрого падения на 7%

Ведомости
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Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре подорожал сегодня на торгах в Лондоне к 12.30 мск на 2,15% до $61,8 за баррель. Это произошло после падения цены в четверг более чем на 7% до $60,5 за баррель, свидетельствуют данные Bloomberg.

Падение цен на нефть в четверг обусловлено тем, что президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины в отношении Китая – 10% на импортируемые товары из страны. Пошлины должны будут принести США дополнительно $300 млрд в год.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты утверждают, что инвесторы опасаются снижения темпов роста китайской экономики из-за обострения торгового конфликта США и Китая. Следствием этого может стать падение темпов прироста спроса на нефть. Китай сейчас потребляет около 10 млн баррелей нефти в сутки, это 10% общемировой добычи.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует перепроизводство нефти в мире в 2020 г., следует из его отчета. «Наш баланс показывает потенциальное перепроизводство в следующем году со стороны не входящих в ОПЕК государств, особенно со стороны США. В первом полугодии 2019 г. предложение нефти превысило спрос на 900 000 барр./сутки», – пишут эксперты МЭА. Они считают, что в следующем году эффективность сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК о совместном снижении добычи (так называемой сделки ОПЕК+) снизится.

МЭА прогнозирует, что производство странами ОПЕК в I квартале следующего года снизится до 28 млн барр./сутки – минимума за 15 лет. В июне производство странами ОПЕК сократилось до 29,8 млн барр./сутки – минимума с 2014 г.

Политика
Новости

«Браво» и Tequilajazzz отказались от участия в анонсированном мэрией фестивале

Ведомости
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Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в Парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык Live» с участием знаменитых рок-музыкантов. В частности, в числе тех, кто выступит на празднике, были указаны группы «Браво» и Tequilajazzz. Однако музыканты заявили, что им ничего об этом не известно.

«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы "Браво", имейте в виду – 3 августа мы нигде не выступаем!» – написал в Faceboоk лидер группы «Браво» Евгений Хавтан.

«Группа Tequilajazzz не будет выступать ни в Москве, ни где-нибудь еще 3-го августа 2019 г. И другим расскажите», – заявил лидер группы Евгений Федоров.

Фестиваль «Шашлык Live» ранее никогда не проводился в Москве, известно о нем стало за несколько дней до начала мероприятия. Внимание на него обратил начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков. По его мнению, фестиваль был специально организован, чтобы отвлечь тех, кто собирается идти на несогласованную акцию 3 августа.

Ранее свое участие в фестивале подтвердили группы «Чайф», «Сплин», 7Б, Uma2rman, а также Светлана Сурганова и Юлия Чичерина. Вести мероприятие будут Светлана Зейналова и Алексей Кортнев. Вход свободный.

Несколько недель подряд в Москве проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Очередная акция запланирована на 3 августа. Прошлые протесты 27 июля закончились массовыми задержаниями: МВД сообщало о 1074 задержанных, «ОВД-инфо» – о 1373.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

Финансы
Новости

«Газпром» и «Северсталь» поддержали подход Минфина к оценке кредитных рисков

Ведомости
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«Газпром», «Татнефть», «Новатэк» и «Северсталь» направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить ЦБ ориентироваться на рейтинги отечественных агентств при оценке кредитных рисков, сообщает «Коммерсантъ». Такую же позицию ранее выразил Минфин. ЦБ, в свою очередь, предлагает вместо рейтингов использовать пониженные коэффициенты риска для заемщиков «инвестиционного класса» и банков высшего класса.

Авторы письма считают, что подход ЦБ излишне консервативный. Политика регулятора, по их мнению, даже жестче рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Компании предлагают ориентироваться на рейтинги отечественных агентств, потому что они могут не учитывать санкции, в отличие от международных. Компании ожидают, что это обеспечит снижение коэффициентов риска по высококлассным заемщикам до 20%.

Письмо было переадресовано президентом главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, первому вице-премьеру Антону Силуанову, министру экономического развития Максиму Орешкину и помощнику президента Андрею Белоусову с резолюцией: «Прошу рассмотреть и доложить». В Минфине заявили, что в целом поддерживают это предложение. ЦБ считает, что «безрейтинговый» вариант дает большую экономию капитала для кредитования экономики, чем подход, основанный на рейтингах.

Политика
Новости

Русакова получила подтверждение о согласовании митинга 10 августа

Ведомости
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Муниципальный депутат Елена Русакова, которой отказали в регистрации ее кандидатом в депутаты Мосгордумы, получила от мэрии подтверждение согласования митинга 10 августа, написала она на своей странице в Facebook. По словам Русаковой, из всех заявителей ответ пришел только ей. «Необходимы содержательные ответы и на другие заявки», – напомнила она. Русакова от имени всех заявителей попросила представителей мэрии о коллективной публичной встрече, чтобы обсудить формат и площадку акции 10 августа.

Вечером 1 августа первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник рассказал «Интерфаксу» о том, что власти Москвы согласовали заявку Русаковой. Речь шла о митинге на проспекте Академика Сахарова с заявленной численностью 100 000 человек. Русакова в Facebook опровергла слова Олейника и напомнила, что говорить о 10 августа «без гарантий безопасности» участникам акции 3 августа нельзя.

Заявки на проведение акции 10 августа подали сразу несколько политиков. Среди них муниципальный депутат, член «Яблока» Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Заявку на 10 и 11 августа также подавал муниципальный депутат Денис Шендерович.

Вопрос об акции протеста 3 августа до сих пор остается открытым. Заявку на проведение митинга подавала Либертарианская партия, однако политики и мэрия не сошлись в вопросе выбора места проведения митинга. Либертарианцы настаивали на акции на Лубянке, напротив здания ФСБ, мэрия Москвы согласовала проспект Сахарова. Либертарианцы отозвали заявку. После повторной встречи с представителями городской администрации одного из лидеров партии Михаила Светова задержали. Пресненский суд Москвы арестовал его на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга и участие в акции на Трубной площади 16 июля.

Ряд независимых депутатов подали заявку на проведение вдоль Бульварного кольца 3 августа серии пикетов в поддержку независимых кандидатов. Об ответе на эти заявки депутаты не сообщали. «Присутствие людей на улице 3 августа неизбежно. Просто потому, что запрет людям гулять по собственному городу невозможен. Тут надо отменять нормативные акты, если они противоречат представлениям людей о нормальной жизни. А пока – обеспечить горожанам безопасность», – прокомментировала ситуацию Русакова.

Политика
Новости

ЦИК предложит упростить процедуру сбора подписей после выборов в Мосгордуму

Ведомости
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Председатель ЦИК Элла Памфилова не подвергает сомнению институт сбора подписей, но находит возможности для его упрощения. Об этом она заявила на заседании ЦИК в пятницу. По ее словам, предложения, которые позволят сделать механизм «более определенным», чтобы по надуманным причинам кандидатов не исключали из предвыборной гонки, уже подготовлены экспертами Центризбиркома и будут обсуждаться на рабочей группе, созданной в администрации президента, но уже после осенних выборов.

Памфилова напомнила, что институт сбора подписей применяется и хорошо себя зарекомендовал во многих странах и «для настоящего политика это способ общения со своими потенциальными избирателями, пропаганда себя как политика».

Накануне рабочая группа ЦИК завершила проверку по жалобам двух независимых кандидатов, оспаривавших отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму: Юлии Серебрянской (45 округ) и Константина Лисицы (43 округ). Обоим решено отказать в удовлетворении жалобы. Серебрянской, у которой МГИК забраковал почти 700 подписей, эксперты ЦИК, толкуя сомнения в пользу кандидата, вернули 96. При этом обнаружили в числе подписантов 13 покойников и «сдвоенные» подписи – когда от имени одного и того же избирателя в разных листах ставили разные подписи. Константин Лисица, которому 140 подписей забраковали из-за того, что его сборщица подписей оказалась членом УИК, так и не смог доказать, что женщину включили в состав УИК без ее ведома.

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