Главред ТАСС переходит на работу в Российский экспортный центр

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Митрохин: избирком сорвал регистрацию на выборы в Мосгордуму

Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин написал на своей странице в Facebook о том, что не смог зарегистрироваться для участия в выборах в Мосгордуму, несмотря на решение Мосгоризбиркома. Заседание окружной комиссии по его вопросу было назначено на 2 августа, но члены комиссии на него не пришли, заявил политик. По словам Митрохина, пресс-секретарь окружного избиркома Артем Коробьянц объявил штабу кандидата об отсутствии кворума, что не позволило провести регистрацию. «Я уже ничему не удивляюсь», – прокомментировал ситуацию Митрохин.

Митрохин в числе девяти кандидатов от «Яблока» в начале июля подал документы на регистрацию его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Он избирается по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации: подписи, собранные кандидатом, она сочла недействительными, процент брака был выше 10%, необходимых для положительного решения о регистрации. Митрохин с этим решением не согласился и подал жалобу в Мосгоризбирком, который 30 июля эту жалобу удовлетворил.

«Перетрудились на проверке подписей. Когда надо было их забраковывать, комиссия собиралась оперативно и в полном составе. Но сейчас другой случай: надо отменить напортаченное и зарегистрировать меня как кандидата. Этого кворум не выдержал и испарился», – написал Митрохин в Facebook.

Секретарь комиссии Коробьянц рассказал «Ведомостям», что дата заседания пока не назначена, о чем и известили Митрохина. По закону на рассмотрение вопроса отводится 10 дней, напомнил он.