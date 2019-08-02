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ФАС допустила воздействие на операторов для отмены роуминга с Белоруссией

Антимонопольные органы России и Белоруссии могут «деликатно» оказать воздействие на операторов связи для отмены роуминга между двумя странами. Об этом сообщил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин на совещании в Полоцке, передает ТАСС.

Должно произойти одномоментное снижение ставок во взаиморасчетах и межоператорских ставок в роуминге, что приведет к снижению тарифов в рознице, рассказал Голомолзин. Если этого не произойдет, антимонопольные службы «помогут» операторам принять соответствующие решения. Такая работа будет проведена в течение ближайшего полугода, уточнил чиновник.

Позиции России и Белоруссии по вопросу отмены роуминга сблизились, отметил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. По его словам, сейчас необходимо найти приемлемые для всех сторон пути перехода к отмене платы за входящие звонки.

Решение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией может быть принято до конца года, заявила в середине июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако 28 июля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков сказал, что Россия и Белоруссия не могут договориться об условиях отмены роуминга, потому что Белоруссия не готова отменить плату за входящие для путешествующих абонентов.