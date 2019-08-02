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Госканалы раскрыли свои финансовые показатели

Государственные каналы раскрыли часть своих финансовых показателей по РСБУ, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратил РБК. Два крупнейших государственных вещателя – ВГТРК и «Первый канал» – оказались самыми убыточными по основному виду деятельности. Убыток от основной деятельности у ВГТРК (в «СПАРК-Интерфаксе» нет разбивки по телеканалам, входящим в холдинг) составил почти 25 млрд руб., у «Первого канала» – чуть больше 13 млрд руб.

Убыток ТВЦ, принадлежащего правительству Москвы, превысил 5 млрд руб., телеканала НТВ (входит в «Газпром-медиа») и «Звезды» (принадлежит Минобороны) – почти 2 млрд руб. Об убытках отчитались также телеканалы «Спас» Московской патриархии, «Супер» («Газпром-медиа») и «Че» («СТС-медиа»). Остальные телеканалы по основному виду деятельности в 2018 г. были прибыльными.

Самый большой среди вещателей разрыв между расходами и доходами – у ВТГРК. При выручке 32,4 млрд руб. расходы достигают 57,2 млрд руб. Это дает 24,8 млрд руб. убытка от основной деятельности, отмечает РБК. Но за счет 27 млрд руб. «прочих доходов», в которые входят субсидии из бюджета, ВГТРК зафиксировала по итогам года 850 млн руб. чистой прибыли. «Первый канал» получил прочих доходов в размере 7,6 млрд руб., что привело к четырехкратному росту чистого убытка по сравнению с 2017 г. Чистый убыток «Первого канала» в размере 6,8 млрд руб. стал самым крупным среди российских вещателей в прошлом году.

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