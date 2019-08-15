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«Роскосмос» отложил запуск миссии к Марсу после аварии на испытаниях

Сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 сдвинуты после аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы, следует из пресс-релиза «Роскосмоса».

В сообщении госкорпорации говорится, что запуск миссии ExoMars-2020 запланирован на период с 26 июля по 13 августа 2020 г. с прибытием на Марс в марте 2021 г. Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что старт миссии состоится 25 июля 2020 г.

На прошлой неделе «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что испытания парашютной системы, которая будет использоваться в миссии ExoMars-2020, завершились неудачей. Новые испытания планируется провести до конца текущего года.

Испытания прошли 5 августа, в ходе них аэростат с макетом станции ExoMars-2020 поднялся на многокилометровую высоту. По данным агентства, макет разбился при спуске с помощью парашютной системы.