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«Роскосмос» отложил запуск миссии к Марсу после аварии на испытаниях

Ведомости
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Сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 сдвинуты после аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы, следует из пресс-релиза «Роскосмоса».

В сообщении госкорпорации говорится, что запуск миссии ExoMars-2020 запланирован на период с 26 июля по 13 августа 2020 г. с прибытием на Марс в марте 2021 г. Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что старт миссии состоится 25 июля 2020 г.

На прошлой неделе «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что испытания парашютной системы, которая будет использоваться в миссии ExoMars-2020, завершились неудачей. Новые испытания планируется провести до конца текущего года.

Испытания прошли 5 августа, в ходе них аэростат с макетом станции ExoMars-2020 поднялся на многокилометровую высоту. По данным агентства, макет разбился при спуске с помощью парашютной системы.

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Аэропорт «Жуковский» пообещал компенсации пассажирам севшего в поле лайнера

Ведомости
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Всем пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолета «Уральских авиалиний» будет выплачена компенсация в размере 100 000 руб. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора ОАО «Рампорт аэро» (управляющая компания аэропорта «Жуковский») Евгений Солодилин (его слова приводит «РИА Новости»).

По его словам, такое решение было принято авиакомпанией и страховой компанией. Пассажиры, которые получили повреждения и находятся в больнице, получат дополнительные выплаты, поскольку это является страховым случаем, добавил Солодилин.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

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Суд в Москве отправил в СИЗО подозреваемого в государственной измене

Ведомости
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Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, передает ТАСС.

По ее словам, мера пресечения избрана для Лыхмуса С. В. По ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена), которая ему инкриминируется, ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в 500 000 руб.

Постановление было вынесено 13 августа на два месяца, то есть до 12 октября, отметила Первовласенко. Заседание прошло в закрытом режиме, так как в материалах дела есть информация под грифом «секретно», подчеркнула она. Подробности дела неизвестны.

В июле этого года стало известно о том, что фигурантом дела о госизмене стал Александр Воробьев, работающий помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Он был арестован Лефортовским судом, и его дело также маркировано грифом «секретно».

В апреле Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене. Его лишили звания майора.

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Число пострадавших при аварийной посадке Airbus в поле выросло до 74

Ведомости
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Более 70 человек пострадали при аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. «За медицинской помощью обратились 74 человека, в больнице остается один пострадавший», – сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» сообщает, что из числа пострадавших госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

Позже МЧС подтвердило информацию о 74 пострадавших. По данным ведомства, среди них 19 детей. О характере травм не сообщается, известно только, что практически никому из пострадавших не понадобилась госпитализация.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате инцидента рядом с аэропортом «Жуковский» превысило 50 человек.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

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Политика
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Мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении пикетов на бульварах 17 августа

Ведомости
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Мэрия Москвы отказала в проведении 17 августа массового пикета за регистрацию оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, сообщил муниципальный депутат Андрей Морев в Facebook.

Ранее Морев сообщил, что мэрия отказала в проведении шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, запланированного на 17 августа. Тогда власти города мотивировали отказ тем, что нарушены сроки подачи уведомления о проведении мероприятия. После этого заявители шествия подали другую заявку на проведение пикетов по тому же маршруту.

«Сегодня мы получили ответ: в согласовании отказано из-за «создания помех пешеходам», – отметил он. Морев заявил, что он и другие заявители акции выйдут 17 августа в 14.00 к памятникам Высоцкому, Шухову и Крупской с одиночными пикетами. Он также отметил, что не призывает москвичей выходить на несогласованные шествие и пикеты, поскольку это может обернуться задержанием, арестом или даже уголовным делом.

При этом он призвал сотрудников правоохранительных органов не устраивать 17 августа на улицах столицы «очередной силовой беспредел» и не мешать людям мирно гулять по городу.

Избирательная кампания в Москве уже несколько недель сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму большинству оппозиционных кандидатов. Москвичи выходят на многотысячные акции протеста, только две из которых были согласованы с властями и состоялись на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа. Эти митинги собрали 22 500 и около 50 000 человек соответственно (данные «Белого счетчика»).

Остальные акции проходили возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве

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Политика
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Норвегия обнаружила радиоактивный йод в воздухе после взрыва под Архангельском

Ведомости
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Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности обнаружило небольшое количество радиоактивного йода в воздухе в районе российской границы сразу после взрыва на полигоне в Архангельской области. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

Радиоактивные частицы были выявлены при заборе образцов в поселке Сванвик, который находится на границе с Мурманской областью. Исследования проводились в период с 9 по 12 августа. Агентство не уверено, что появление радиоактивного йода связано со взрывом в России, отмечает Reuters. По данным его источника, в Норвегии фиксируют наличие радиоактивных частиц в воздухе в среднем шесть- восемь раз в год.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет.

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Политика
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Суд оставил под арестом студента Бауманки и волонтера штаба Соболь

Ведомости
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Студент Московского государственного технического университета им. Баумана Даниил Конон и волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло останутся под арестом до 27 сентября. Такое решение вынес Мосгорсуд, отклонив апелляцию защиты, передает «Медиазона».

Поручителями Конона выступили 150 человек. Адвокат Конона Григорий Червонный также подал ходатайство об изменении меры пресечения на залог. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального согласился внести за студента залог 2 млн руб. У Миняйло также было несколько поручителей, в их числе Любовь Соболь, журналист Митя Алешковский, президент благотворительного фонда «Предание» Владимир Берхин и режиссеры Кама Гинкас и Генриетта Яновская. Мать обвиняемого согласилась выплатить залог за сына.

Следственный комитет России (СКР) 30 июля возбудил уголовное дело о массовых беспорядках во время несогласованной акции протеста 27 июля. Конон стал одним из фигурантов этого дела. Его задержали 3 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), в доме студента прошел обыск. По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился в том числе и Конон, наносили сотрудникам Росгвардии удары по рукам и распылили перцовый газ. В доказательство вины студента следователи привели видеозапись с акции протеста, результаты обысков и показания потерпевшего. Пресненский суд 2 августа отправил студента под арест до 27 сентября. Свою вину Конон не признал. Во время избирательной кампании в Мосгордуму он собирал подписи в поддержку незарегистрированного кандидата в депутаты Ивана Жданова.

Миняйло был тренером сборщиков подписей штаба Соболь. Он участвовал в несогласованной акции, но задержан на ней не был. Его задержали только в ночь на 1 августа. СКР предъявил ему обвинение в участии в массовых беспорядках. Суд арестовал его 2 августа. Свою вину Миняйло не признал. Находясь в СИЗО, Миняйло держал голодовку в солидарность с Соболь.

Политика
Новости

Минприроды потребовало проверить свалки в районе аэропорта «Жуковский»

Ведомости
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Министерство природных ресурсов и экологии потребовало от подмосковного Роспотребнадзора провести проверку свалок в районе аэропорта «Жуковский», где совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний». Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснило Минприроды, по закону в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок. За это отвечает эксплуатирующая авиационная организация, добавило ведомство.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, госпитализирован был только один человек, еще около 20 получили незначительные травмы.

Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин опроверг версию о том, что самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицами с окрестных мусорных свалок. По его словам, ближайшая к месту аварийной посадки свалка «Сафоново» – закрыта.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»

Финансы
Новости

ВТБ стал владельцем 70% «Мирогрупп ресурсы»

Ведомости
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ВТБ объявил о покупке 70% в капитале «Мирогрупп ресурсы», говорится в пресс-релизе банка. По данным «СПАРК-Интерфакса», ранее компания на 100% принадлежала бизнесмену Андрею Долуде, сыну вице-губернатора Краснодарского края. Сумма сделки не уточняется. Долуда остался совладельцем компании.

«Мирогрупп ресурсы» является одним из лидеров зернового бизнеса в России. Компания заняла шестое место среди крупнейших экспортеров в сезоне 2018/2019 г., отправив на экспорт 1,4 млн т, по данным «Прозерно».

О том, что ВТБ купил «Мирогрупп ресурсы», стало известно в июне 2019 г. О сделке рассказал президент ВТБ Андрей Костин, его слова приводил Bloomberg. Однако официально стороны не объявляли о завершении сделки.

По словам первого заместителя президента – председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, чьи слова приводятся в сообщении, покупка 70% в зерновом трейдере вписывается в стратегию группы ВТБ на зерновом рынке. Долуда отметил, что участие ВТБ в капитале компании представит «Мирогрупп» возможность взаимодействовать с производителями, минуя посредников.

ВТБ активно наращивает свое присутствие на зерновом рынке России. В августе 2018 г. банковская группа получила 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов, одного из крупнейших в стране зерновых терминалов. Доля передана для урегулирования задолженности группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. В феврале ВТБ получил еще один актив Магомедова – 50% минус 1 акция в Объединенной зерновой компании. В апреле ВТБ приобрел Новороссийский зерновой терминал у Новороссийского морского торгового порта. В августе банк приобрел 50% плюс 1 акция одного из самых крупных железнодорожных операторов – «Рустранском».

Политика
Новости

Суд оставил под арестом угрожавшего детям силовиков блогера Синицу

Ведомости
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Мосгорсуд оставил в силе арест блогеру Владиславу Синице, который обвиняется в угрозах детям силовиков и экстремизме, передает «МБХ-медиа». Защита ходатайствовала о переводе Синицы под домашний арест.

Следственный комитет задержал Синицу 4 августа. По версии следствия, Синица под ником «Макс Стеклов» в микроблоге в Twitter 31 июля сделал запись, которая призывала его подписчиков к насильственным действиям в отношении детей силовиков после идентификации их личности. Сейчас такой записи в аккаунте Стеклова нет. Следствие предъявило Синице обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично с угрозой применения насилия). Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы.

Тверской районный суд Москвы 3 августа арестовал блогера до 3 октября. Синица в суде признал факт угроз детям, но обвинение в экстремизме отрицал.

У микроблога 311 подписчиков. Согласно последним публикациям, пользователь, который ведет эту страницу, посещал несогласованные акции 27 июля и 3 августа.

Политика
Новости

Кремль наградит пилотов А-321 «Уральских авиалиний»

Ведомости
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Летчиков рейса 178 «Уральских авиалиний», которые совершили экстренную посадку и спасли жизни более 200 пассажиров, представят к наградам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет о командире самолета Airbus А-321 «Уральских авиалиний» Дамире Юсупове и втором пилоте Георгии Мурзине. «Награждение госнаградой осуществляется по указу президента России, поэтому после того как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об инициативе губернатора Свердловской области о награждении летчиков.

Песков подтвердил, что инцидент будет расследоваться и его причины будут установлены. «Поскольку и самолет в целом, и уже и черные ящики все под рукой, что называется, наверняка, это будет весьма оперативно. Там есть своя процедура. И только потом уже можно будет говорить о причинах», – заявил он.

Пресс-секретарь президента также ответил на вопрос о связи происшествия в Жуковском с находящейся неподалеку свалкой, откуда могли прилететь птицы, попавшие в двигатель самолета. «Если вы спрашиваете, хорошо ли это – несанкционированная свалка? Это плохо. И вы знаете, что с несанкционированными свалками ведется непримиримая борьба», – сказал он.

Пассажирский самолет Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который утром 15 августа выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи Жуковского. На взлёте воздушное судно столкнулось со стаей чаек, птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники, поэтому экипаж принял решение о посадке, объяснил причину инцидента Минтранс. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, в результате инцидента пострадали 55 человек.

Политика
Новости

Число пострадавших при жесткой посадке А-321 выросло до 55 человек

Ведомости
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Число пассажиров Airbus A-321, обратившихся за медицинской помощью после жесткой посадки самолета в Подмосковье, выросло до 55 человек, среди них 17 детей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

У пострадавших диагностированы ушибы головы, шеи и конечностей, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава. При этом ведомство сообщает о 29 пострадавших, 10 из которых – дети.

Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь. На борту судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлете в двигатели лайнера попала стая чаек, в результате отказали силовые установки самолета. Лайнер сел на брюхо в кукурузном поле в Раменском районе Московской области.

Следователи по факту инцидента завели уголовное дело о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов заявил, что экипаж сработал «четко, по инструкции», что позволило избежать возгорания самолета при посадке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что президент в кратчайшие сроки примет решение о награждении пилотов самолета после всех необходимых формальных процедур. Пока пилоты отстранены от полетов, сообщал авиаперевозчик, уточняя, что это стандартная процедура в такой ситуации.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии

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