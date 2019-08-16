«Ростелеком» назвал причину масштабного сбоя в работе сети
«Ростелеком» разъяснил причину сбоя, который зафиксировали 16 августа жители восточных регионов страны. Это случилось из-за несогласованных строительно-монтажных работ, которые проводила энергосетевая организация, рассказал «Ведомостям» представитель компании. В ходе работ была повреждена магистральная волоконно-оптическая линия связи, а у клиентов «Ростелекома» в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае возникли проблемы со связью.
По словам представителя «Ростелекома», аварийная бригада выехала к месту повреждения. Сейчас работа линии восстановлена, услуги предоставляются клиентам в полном объеме, добавили в компании.
Клиенты «Ростелекома» 16 августа стали жаловаться на сбои. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои в интернете и мобильной сети, начиная с 10.00 утра проблемы со связью отмечались у жителей Приморья, Хабаровского, Красноярского и Забайкальского краев, Иркутской области, а также в Москве. Большинство пользователей писали о проблемах с интернетом. «Ростелеком» в своем микроблоге Twitter сообщил клиентам о «массовой аварии, которая затронула сразу несколько регионов», и назвал ориентировочный срок решения всех проблем – 17 августа.