«Ростелеком» назвал причину масштабного сбоя в работе сети

Финансы

Новости

ЕЦБ может удивить инвесторов в сентябре

Европейский центральный банк на следующем заседании в сентябре объявит о мерах стимулирования экономики, которые могут превзойти ожидания инвесторов. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал Олли Рен, председатель центробанка Финляндии и один из управляющих ЕЦБ.

По его словам, из-за замедления мировой экономики европейский центробанк готовит меры, которые будут включать «значительную и эффективную» программу покупки облигаций, а также снижение ключевой процентной ставки. «Когда имеешь дело с финансовыми рынками, обычно лучше превзойти ожидания инвесторов, чем разочаровать их», – заявил Рен.

Президент ЕЦБ Марио Драги в конце июля намекнул на возможное снижение процентных ставок в ближайшие месяцы. Сейчас ставка рефинансирования ЕЦБ находится на нулевом уровне, а ставка по депозитам равна -0,4%.

Федеральная резервная система США через несколько дней после выступления Драги опустила ставки на 0,25 процентного пункта до 2-2,25%, объяснив это неопределенностью из-за замедления мировой экономики и торговых конфликтов. После этого торговая война Вашингтона и Пекина обострилась и появились новые признаки замедления китайской экономики и угрозы рецессии в США. Кроме того, ВВП Германии, крупнейшей экономики еврозоны, сократился в последнем квартале.

По прогнозам аналитиков, ЕЦБ в сентябре объявит о снижении ставки по депозитам до -0,5% и покупке облигаций примерно на 50 млрд евро в месяц, пишет WSJ. Его предыдущая программа денежного стимулирования завершилась в конце 2018 г. Кроме того, Рен в интервью заявил, что ЕЦБ может сделать более благоприятными условия новых долгосрочных займов для коммерческих банков. Как он отметил, пакет из нескольких мер благодаря синергии будет более эффективным, чем применение отдельных мер по очереди.

Рен считался одним из претендентов на пост президента ЕЦБ, который в октябре оставит Драги. Но в итоге должность досталась директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард.