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Xiaomi представила новую линейку бюджетных смартфонов

Китайская компания Xiaomi представила новую линейку бюджетных смартфонов Redmi, говорится в официальном блоге корпорации. Помимо смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro компания также презентовала первый телевизор Redmi TV и ноутбук RedmiBook 14 Pro.

Redmi Note 8 представляет собой базовую модель линейки. Объем оперативной памяти смартфона – 4 Гб или 6 Гб в зависимости от конфигурации, емкость встроенного накопителя – 64 Гб или 128 Гб соответственно. Мощность основной камеры смартфона составляет 64 или 48 мегапикселей, фронтальной – 13 мегапикселей. Redmi Note 8 будут выпускать в трех цветах – черном, синем и белом.

Redmi Note 8 Pro производится в трех вариантах: оперативная память 6 ГБ и встроенный накопитель 64 ГБ; оперативная память 6 ГБ и встроенный накопитель 128 Гб; оперативная память 8 Гб и встроенный накопитель 128 Гб. Смартфон имеет дисплей 6,53 дюйма с разрешением FullHD+, 64-мегапиксельной камерой. В смартфонах установлена операционная система Android 9.0 Pie. Смартфон Redmi Note 8 поступит в продажу в Китае в начале сентября, предзаказы на него компания начнет принимать с 30 августа. Стоимость базовой модели составит 9400 руб., стоимость Redmi Note 8 Pro – от 13 100 руб. Redmi Note 8 будет выпускаться в трех цветах – минерально-сером, жемчужно-белом и темно-зеленом. Для обеспечения долговечности в Redmi Note 8 Pro используется технология IP52, защищающая устройство от дождя и влаги.

Ноутбук RedmiBook 14 Pro – это улучшенная версия предыдущего RedmiBook 14. Производительность процессора новой модели RedmiBook 14 Pro увеличена на 13% по сравнению с предыдущим поколением. В ноутбуке установлена графическая карта NVIDia 25 Вт TDP GeForce MX250, жесткий диск на 512 ГБ. RedmiBook 14 Pro оснащен минималистичным металлическим корпусом с 14-дюймовым дисплеем Full HD. Он будет выпускаться в трех цветах – серебристом, темно-сером и розовом. Его вес составляет 1,5 кг. Без подзарядки устройство может работать до 10 часов. Зарядить ноутбук до 50% можно всего за 35 минут. Все модели RedmiBook 14 Pro поступают в продажу с предустановленными системами Windows 10 и Office Home.