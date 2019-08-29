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Xiaomi представила новую линейку бюджетных смартфонов

Ведомости
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Китайская компания Xiaomi представила новую линейку бюджетных смартфонов Redmi, говорится в официальном блоге корпорации. Помимо смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro компания также презентовала первый телевизор Redmi TV и ноутбук RedmiBook 14 Pro.

Redmi Note 8 представляет собой базовую модель линейки. Объем оперативной памяти смартфона – 4 Гб или 6 Гб в зависимости от конфигурации, емкость встроенного накопителя – 64 Гб или 128 Гб соответственно. Мощность основной камеры смартфона составляет 64 или 48 мегапикселей, фронтальной – 13 мегапикселей. Redmi Note 8 будут выпускать в трех цветах – черном, синем и белом.

Redmi Note 8 Pro производится в трех вариантах: оперативная память 6 ГБ и встроенный накопитель 64 ГБ; оперативная память 6 ГБ и встроенный накопитель 128 Гб; оперативная память 8 Гб и встроенный накопитель 128 Гб. Смартфон имеет дисплей 6,53 дюйма с разрешением FullHD+, 64-мегапиксельной камерой. В смартфонах установлена операционная система Android 9.0 Pie. Смартфон Redmi Note 8 поступит в продажу в Китае в начале сентября, предзаказы на него компания начнет принимать с 30 августа. Стоимость базовой модели составит 9400 руб., стоимость Redmi Note 8 Pro – от 13 100 руб. Redmi Note 8 будет выпускаться в трех цветах – минерально-сером, жемчужно-белом и темно-зеленом. Для обеспечения долговечности в Redmi Note 8 Pro используется технология IP52, защищающая устройство от дождя и влаги.

Ноутбук RedmiBook 14 Pro – это улучшенная версия предыдущего RedmiBook 14. Производительность процессора новой модели RedmiBook 14 Pro увеличена на 13% по сравнению с предыдущим поколением. В ноутбуке установлена графическая карта NVIDia 25 Вт TDP GeForce MX250, жесткий диск на 512 ГБ. RedmiBook 14 Pro оснащен минималистичным металлическим корпусом с 14-дюймовым дисплеем Full HD. Он будет выпускаться в трех цветах – серебристом, темно-сером и розовом. Его вес составляет 1,5 кг. Без подзарядки устройство может работать до 10 часов. Зарядить ноутбук до 50% можно всего за 35 минут. Все модели RedmiBook 14 Pro поступают в продажу с предустановленными системами Windows 10 и Office Home.

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Технологии
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Чистая прибыль «Газпром-медиа» упала на четверть из-за падения доходов ТВ-рекламы

Ведомости
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Чистая прибыль сегмента «Медиа-бизнес» Газпромбанка сократилась на 26% до 3,1 млрд руб. за первое полугодие 2019 г., следует из отчетности банка. Большую часть чистой прибыли составляют доходы от телевизионного бизнеса «Газпром-медиа», а также кинодистрибуция и кинопроизводство. Холдинг сохраняет чистую прибыль на снижающемся рынке телевизионной рекламы, сказал «Ведомостям» представитель «Газпром-медиа». Снижение чистой прибыли связано падением рынка ТВ-рекламы, объяснил он.

Рекламные доходы «Газпром-медиа» сократились на 6% до 33,2 млрд руб., следует из отчетности банка. Но отдельные телеканалы холдинга «Газпром-медиа» показали рост доходов от рекламы: телеканал «Пятница!» на 9% и телеканал ТВ-3 на 1%. Рекламные доходы выросли также у канала «Супер», который начал вещание в 2018 г., но насколько – представитель «Газпром-медиа» не уточнил.

Операционная прибыль за первое полугодие сократилась на 45% до 2 млрд руб. Снижение операционной прибыли связано с ростом производственных затрат для поддержания интереса у существующей и привлечения новой аудитории, сказал «Ведомостям» представитель «Газпром-медиа».

Консолидированные доходы «Газпром-медиа» выросли на 0,3% до 46,5 млрд руб. В основном, эти доходы росли за счет нерекламных доходов «Газпром-медиа» — они выросли за первые шесть месяцев до 13,2 млрд руб., что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост нерекламных доходов холдинг связывает в первую очередь с успешной монетизацией библиотеки контента, кинодистрибуции и дистрибуции тематических каналов «Ред Медиа» и спортивных каналов «Газпром-медиа «Матч». Основной вклад в рост нерекламные доходы вносят доходы от продажи прав, которые за первое полугодие выросли на 38% до 7,8 млрд руб. Успешными были кинопрокаты «Централ Партнершип» и фильма ТНТ «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Также холдинг называет успешной монетизацию библиотеки контента НТВ, говорится в сообщении «Газпром-медиа».

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Бизнес
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Чистый убыток Utair в первом полугодии увеличился на 83%

Ведомости
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Чистый убыток авиакомпании Utair в первом полугодии 2019 г. вырос по МСФО на 83% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 г. и составил 9,5 млрд руб., такие данные приведены в финансовой отчетности компании.

Выручка перевозчика увеличилась на 3% до 37,2 млрд руб. Операционные расходы в отчетном периоде составили 37 млрд руб. против 36,4 млрд руб. год назад. К концу первого полугодия краткосрочные кредиты и займы составляли 69,2 млрд руб., на конец 2018 г. – 67,8 млрд руб. Долгосрочные кредиты и займы оценивались на уровне 4,2 млрд руб. против 3,4 млрд руб.

В заключении, подготовленном аудиторской компанией Ernst & Young, говорится, что «наличии существенной неопределенности» в компании «может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно». Однако руководство Utair проводит мероприятия по реструктуризации долговых обязательств. «Помимо переговоров по реструктуризации долгового портфеля с банками-кредиторами, заимодавцами и рядом лизингодателей разработан комплекс антикризисных инициатив: коммерческие, производственные и прочие. Лизинговый портфель группы обслуживается своевременно и в полном объеме», – говорится в заключении Ernst & Young. На сегодняшний день у компании нет просроченной задолженности перед персоналом, аэропортами, топливными компаниями, Федеральной налоговой службой и др.

Utair занимает 4-е место по пассажирским перевозкам в России после «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний», в первом полугодии компания перевезла 3,7 млн человек. Суммарный долг перевозчика перед кредиторами составляет 75,8 млрд руб. В частности, по двум синдицированным кредитам 11 банков (крупнейшие — «Траст», «Россия», Сбербанк (MOEX: SBER) ), выданным в 2015 году, перевозчик должен 39,1 млрд руб. По одному из синдкредитов – семилетнему на 15,4 млрд руб. – в декабре 2018 года, а затем в июне 2019-го компания допустила дефолт. Также дефолт был допущен по отдельному кредиту Сбербанка — на 17,4 млрд рублей. Все это время «ЮТэйр» пытается договориться о реструктуризации долгов.

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Технологии
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Apple назвала дату презентации новых продуктов

Ведомости
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Apple представит новые продукты 10 сентября, говорится на сайте компании. Презентация состоится в Театре Стива Джобса, расположенном в новой штаб-квартире компании – Apple Park в Калифорнии.

По информации источников Bloomberg, Apple представит три новых iPhone (линейка Pro iPhones), обновленные iPad, MacBook Pro и Apple Watch. Обновленная версия MacBook Pro будет выпущена впервые за три года, уточнило агентство. Помимо этого будут представлены новые модели аксессуаров, в том числе AirPods и HomePod. Компания также обновит программное обеспечение для мониторов Apple TV, Mac и Apple Watch, сервисов Apple TV + video и Apple Arcade.

Центральным элементом станут следующие айфоны, в то время как компания также обычно представляет новые часы Apple Watch вместе с флагманским устройством. Apple объявит «Pro» о преемниках iPhone XS и iPhone XS Max, а также об обновлении до iPhone XR, сообщило агентство Bloomberg News в начале этого месяца.

Как отмечает Bloomberg, новые модели iPhone обычно поступают в продажу в течение двух недель после их презентации, а обновление программного обеспечения происходит через несколько дней после демонстрации устройств. Новые модели iPhone традиционно начнут продаваться в IV квартале 2019 г. и в период праздников.

Как выглядит новый зал для презентаций Apple

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Недвижимость
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Медведев сменил гендиректора Фонда защиты прав дольщиков

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев сменил генерального директора Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Одним документом Медведев досрочно прекратил полномочия Александра Плутника на посту гендиректора фонда, вторым назначил на эту должность Олега Говоруна. Согласно первому распоряжению премьера, Плутник был уволен по собственному желанию. Говорун назначен гендиректором Фонда защиты прав дольщиков на три года.

Плутник является генеральным директором Дом.РФ. Говорун занимает должность его заместителя, после назначения руководителем фонда он сохранит свою должность.

Фонд защиты прав участников долевого строительства был создан в октябре 2017 г. правительством России. Его задача – урегулировать отношения между застройщиками и дольщиками. Фонд проверяет финансовую документацию застройщиков и ход строительства, формирует компенсационный фонд и выплачивает компенсации дольщикам в случае банкротства девелопера, участвует в процедурах, предусмотренных при банкротстве застройщиков, финансирует работы на недостроенных домах, если застройщика признали банкротом.

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Политика
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Власти Москвы объяснили рассылку sms о концерте просьбой организаторов

Ведомости
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Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам sms с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовывать все заявки на проведение акций протеста 31 августа. В частности, отказ на проведение митинга на проспекте Сахарова из-за другого мероприятия в этом месте получили член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь предложила москвичам в любом случае выйти на акцию протеста.

Акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. Большинство из них были несогласованными. В дни проведения митингов в городе были также организованы фестивали. При этом некоторые заявленные в афише артисты не были предупреждены об участии в них. Впоследствии часть музыкантов отказывалась выступать на фестивалях, в том числе группы «Ногу свело!», «Браво» и Tequilajazzz.

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Бизнес
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Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

Ведомости
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Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве обнаружили нарушения санитарных норм у 98% столичных торговых точек, готовящих и продающих шаурму, говорится в сообщении ведомства.

С мая по август ведомство из-за жалоб покупателей на отравления усилило контроль за предприятиями уличной сети, торгующими шаурмой. Всего Роспотребнадзор проверил 66 объектов. Во время проверок проводились лабораторные исследования сырья и готовой продукции. «В 65 проверенных предприятиях (98%) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству и изготовлению пищевой продукции, требований технических регламентов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей», – отмечается в сообщении.

Наиболее распространенными нарушениями являются отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, маркировки продукции, несоблюдение сроков и правил хранения. Претензии ведомства также касаются санитарно-технического состояния помещений, отсутствия системы водоснабжения и условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. «Персонал предприятий не имеет необходимых медицинских осмотров и обязательной вакцинации, а также базовых знаний санитарной культуры», – считают в Роспотребнадзоре.

«Около 50% исследованных проб готовой пищевой продукции и сырья не отвечали обязательным требованиям по микробиологическим показателям. В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки», – отметили в ведомстве. Во время проверок из оборота изъяли и уничтожили более 600 кг сырья и готовой пищевой продукции. Деятельность 34 торговых предприятий была приостановлена сразу же после проверки, помещения были незамедлительно опечатаны. Роспотребнадзор направил в суд 53 административных материала на приостановление деятельности объектов, из них 23 уже рассмотрены, работа 23 объектов приостановлена на срок от 30 до 90 суток. Только в одном случае суд выписал штраф в размере 1000 руб. без приостановки деятельности предприятия. Всего суд привлек к административной ответственности в виде штрафа 28 юрлиц и ИП. Общая сумма штрафов составила 655 000 руб.

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Бизнес
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Saudi Aramco думает провести IPO в два этапа

Ведомости
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Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco думает провести первичное размещение акций в два этапа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с планами компании. По их словам, Saudi Aramco может уже в этом году привлечь до $50 млрд на саудовской бирже, а затем получить международный листинг в 2020 г. или 2021 г. При этом для вторичной эмиссии компания отдает предпочтение Токио, а размещение акций в Лондоне или Гонконге маловероятно из-за политической неопределенности в этих двух финансовых центрах.

Именно Лондон и Гонконг прежде считались фаворитами, так как юридические риски там ниже, чем в США, где родственники жертв терактов 11 сентября могут подать в суд на Саудовскую Аравию.

Изначально наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман хотел провести IPO компании в 2018 г., выставив на биржу 5% ее акций. Это часть его плана по диверсификации саудовской экономики и снижению ее зависимости от нефти. Saudi Aramco собиралась привлечь $100 млрд, что сделало бы ее IPO крупнейшим в мире. Но различные проблемы, от чисто бухгалтерских до сложностей с отделением бизнеса Saudi Aramco от государственных финансов и скандала из-за убийства саудовского диссидента Джамаля Хашкоджи, мешали привлечь инвесторов.

Но в августе Saudi Aramco снова стала готовиться к IPO, утверждают источники WSJ. Однако пока неизвестно, каким будет его окончательный размер.

Бизнес
Новости

Bloomberg узнал о планах сети магазинов Forever 21 подать заявление о банкротстве

Ведомости
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Американский бренд одежды Forever 21 готовится к подаче заявления о банкротстве, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Компания собрала команду финансовых консультантов и юристов, которые ведут переговоры с кредиторами о реструктуризации долга, но обсуждение зашло в тупик, отмечает агентство. Поэтому было принято решение начать подготовку к банкротству.

Представитель Forever 21 отказался комментировать эту информацию.

Процедура банкротства может помочь компании избавиться от убыточных магазинов и рекапитализировать бизнес, считают собеседники Bloomberg. В то же время банкротство Forever 21 станет проблемой для некоторых торговых центров, поскольку компания является одним из крупнейших арендаторов площадей.

Бренд Forever 21 был основан в 1984 г. Сейчас это одна из крупнейших сетей одежды в мире. Компания управляет более чем 800 магазинами в США, Европе, Азии и Латинской Америке. В Москве было только четыре магазина этой марки – в ТРЦ «Афимолл», «Метрополисе», «Меге Белая дача» и «Меге Теплый стан». Все сейчас закрыты.

Политика
Новости

Рекламу концертов рэпера Face убрали с улиц Москвы после его выступления на митинге

Ведомости
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Рекламу концерта рэпера Face сняли с билбордов в Москве после его выступления на митинге оппозиции на проспекте Сахарова, сообщает Русская служба BBC. На плакате с надписью «Приходи или проиграешь» исполнитель запечатлен в костюме и галстуке на фоне многоэтажного здания.

Реклама анонсировала концерт, запланированный на 2 ноября, ее разместили на щитах на Арбате, Варварке, Кремлевской набережной, Тверской и Садовой улицах 15 августа, указывает издание. Однако уже 21 августа реклама была снята со всех билбордов в центре города. Кроме того, в Улан-Удэ и Иркутске организаторы «по просьбе людей из органов» отменили концерты исполнителя, назначенные на 23 и 24 августа.

Оператору наружной рекламы Russ Outdoor «начали поступать претензии к изображению на постере», пишет издание со ссылкой на письмо за подписью руководителя отдела по работе с клиентами Натальи Новокщеновой. Как сообщил сам рэпер, в компании ему объяснили ситуацию приближающимися выборами депутатов Мосгордумы и «распоряжением сверху». Организаторы концертов рэпера отметили, что размещать подобную рекламу отказалось агентство Gallery, сославшись на «опасения звонков сверху», хотя еще в мае согласовало макеты. Как заявил креативный директор музыканта Богдан Дремин, реклама никак не связана с выборами в Мосгордуму, ее авторы вдохновлялись предвыборными плакатами прошлых избирательных кампаний, а слоган переделали из ельцинской кампании «Голосуй или проиграешь». Он подчеркнул, что плакаты не нарушают закона и были заранее согласованы с юристами. «Демонтаж афиш я считаю цензурой», – заявил изданию сам Face.

В Russ Outdoor отказались комментировать «Ведомостям» снятие заранее согласованных рекламных плакатов. В Gallery не ответили на запрос «Ведомостей».

Прошедший 10 августа на проспекте Сахарова митинг стал одним из самых массовых за последние несколько лет. На него пришли журналист Юрий Дудь, телеведущий Леонид Парфенов, рэперы Oxxxymiron и Face, а также другие блогеры и общественные деятели. Face в числе других артистов выступил со сцены. До этого он неоднократно поддерживал митинги оппозиции.

Парфенов, Face, Oxxxymiron. Кто пришел на митинг в центре Москвы

Экономика
Новости

РБК: РЖД потратит более 30 млрд рублей на проектирование ВСМ Москва – Петербург

Ведомости
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РЖД хочет выделить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и подготовительные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщает РБК со ссылкой на источники. Эти средства также пойдут на подготовку документации по планировке и межеванию территории.

В 2019 г. планируется направить на эти цели 1,7 млрд руб., в 2020 г. – 11,9 млрд руб., в 2021 г. – 17 млрд руб. Вопрос о проектировании и источниках финансирования будет вынесен на совет директоров, отмечает собеседник РБК в компании.

На разработку проектной документации и инженерные работы для ВСМ Москва – Казань в 2016–2018 гг. было выделено 17,8 млрд руб., еще 5,1 млрд руб. планировалось потратить в 2019 г. Но строительство магистрали было отложено.

В мае заместитель гендиректора РЖД Андрей Макаров говорил, что госкомпания выделит 100 млн руб. на актуализацию проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Он напомнил, что в 2007 г. было выполнено полноценное обоснование инвестиций в проект магистрали, но сейчас нужно пересмотреть ее маршрут. Вице-премьер Максим Акимов в интервью «Ведомостям» оценивал стоимость всего проекта ВСМ Москва – Петербург в 1,5 трлн руб.

Бизнес
Новости

«Сургутнефтегаз» впервые за три года получил убыток

Ведомости
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«Сургутнефтегаз» получил убыток в размере 15,54 млрд руб. в первом полугодии 2019 г. после прибыли в 390 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности компании (данные по МСФО). Таким образом, компания получила убыток впервые за три года. Основной причиной этого стал отрицательный результат по курсовым разницам в 304,69 млрд руб. Годом ранее «Сургутнефтегаз» получил прибыль за счет курсовых разниц в размере 225,16 млрд руб.

Последний раз компания получила чистый убыток в первом полугодии 2016 г. Тогда из-за курсовых разниц этот показатель составил 103,8 млрд руб., по итогам 2016 г. чистый убыток был на уровне 62 млрд руб.

Выручка «Сургутнефтегаза» за первое полугодие 2019 г. выросла на 9% до 933,67 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 12% до 256,148 млрд руб.

«Сургутнефтегаз» – одна из богатейших российских нефтегазовых компаний. По итогам 2018 г. чистая прибыль компании увеличилась в 4,4 раза до 850 млрд руб. В прошлом году «Сургутнефтегаз» по данному показателю занял второе место в России, уступив только «Газпрому», заработавшему в 2018 г. 1,5 трлн руб. По итогам первого полугодия 2019 г. на депозитах компании было размещено почти 3 трлн руб., что на 3,4% меньше по сравнению с показателем на конец 2018 г. На 31 декабря 2018 г. на счетах компании находились 3,1 трлн руб. В отчетности компания не сообщает о том, в каких банках хранит деньги. Не раскрывает «Сургутнефтегаз» и как распределены между валютами его накопления на депозитах. В 2017 г. в отчетности компании говорилось, что финансовые активы группы размещаются на депозитных счетах преимущественно в долларах США.

«Сургутнефтегаз» – публичная компания без крупных контролирующих акционеров. Акции компании распределены между многочисленными миноритариями, ни один из которых не владеет пакетом более 5%. Компания занимается поиском, разведкой и добычей углеводородного сырья, ведет переработку нефти и газа.

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