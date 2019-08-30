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«Яндекс» спрогнозировал рост пробок на дорогах с 1 сентября

Аналитики «Яндекса» проанализировали, как изменится уровень пробок в крупных российских городах осенью, говорится в сообщении компании. Городами-лидерами в этом рейтинге стали Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Самара – там в утренний час пик загруженность дорог вырастет на 1,4 балла.

Немного лучше ситуация обстоит в Новосибирске – там прогнозируют рост на 1,3 балла, в Казани – на 1,2 балла, в Санкт-Петербурге и Перми – на 1,1 балла. В Уфе и Воронеже загруженность дорог увеличится на 1 балл.

Авторы прогноза отмечают, что традиционно с конца мая загруженность дорог в Москве снижается. «Этим летом средний пробочный балл по будням снизился с 5,5 до 3,9. Пробки растут во второй половине августа: многие в это время приезжают из отпусков и начинают активнее пользоваться автомобилями», – отмечается в сообщении.

Москва оказалась в рейтинге на 11 месте – с сентября уровень пробок в городе увеличится на 0,8 балла. Так же вырастет загруженность на дорогах Красноярска и Нижнего Новгорода. В Омске и Волгограде пробки увеличатся на 0,7 балла. Последнее место в рейтинге у Челябинска: этому городу грозит увеличение пробок всего на 0,5 балла.