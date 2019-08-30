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Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone

В течение по крайней мере двух лет iPhone были подвержены массовой хакерской атаке. Уязвимости обнаружили специалисты по безопасности компании Google, о чем сообщили в своем блоге.

В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов. При посещении этих сайтов iPhone подвергались хакерской атаке, и, если атака была успешной, на устройство устанавливалась вредоносная программа. Она могла в реальном времени собирать, в частности, сообщения в мессенджере iMessage, фотографии, местоположение телефона.

Атаке могли быть подвергнуты все версии операционной системы iOS 10 до последних версий iOS 12, отмечает Google. Всего было обнаружено 14 уязвимостей, семь из них касались браузера в iPhone.

По подсчетам Google, у сайтов были тысячи посетителей в неделю. Как отмечает Financial Times, уязвимость могла коснуться «сотен тысяч» iPhone. Об обнаруженных уязвимостях Google сообщил Apple 1 февраля 2019 г. 7 февраля Apple выпустила обновление операционной системы, которое устраняло проблему.

Apple отказалась комментировать Financial Times публикацию, сделанную Google.