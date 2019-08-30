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«Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России

Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Фильм стал самым кассовым фильмом года в России и третьим по сборам за всю историю отечественного кинопроката, собрав больше фильма «Мстители. Финал», следует из данных ЕАИС.

На первом месте по сборам в России остается фильм «Аватар» со сборами в 3,6 млрд руб., на втором месте кинокартина отечественного производства «Движение вверх», которая вышла в прокат в конце 2017 г., ее сборы составили 2,97 млрд руб.

«Король лев» – ремейк одноименного мультфильма, который впервые вышел на экраны в 1994 г. В мировом прокате сборы фильма уже превысили $1,5 млрд, писал Forbes.