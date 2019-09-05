Каждая четвертая книга в России продается через интернет
В первом полугодии 2019 г. 24% продаж книг в России приходятся на продажи через интернет-магазины, рассказал на выставке Московской международной книжной ярмарки президент и совладелец компании «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В прошлом году доля таких продаж составляла 20%, отчитывалась прежде компания.
Продажи литературы через интернет-магазины растут быстрее, чем в других сегментах продаж: в 2019 г. продажи книг через интернет-магазины выросли на 24% до 20,1 млрд руб.
В то же время продажи книг в книжной рознице продолжают падать – на 4% до 24,1 млрд руб., говорит Новиков. Доля продаж в совокупных продажах книг в России также продолжает сокращаться: на 7 процентных пунктов до 29%. Но растут продажи книг в федеральных книжных сетях («Читай-город» – «Буквоед» и региональные книжные сети) – на 16% до 14,3 млрд руб. Их доля в продажах книг составляет 16%, говорит он.
Растут доходы издателей от продаж электронных и аудиокниг. По итогам 2019 г. продажи электронных книг вырастут на 35% до 6,9 млрд руб., прогнозирует генеральный директор «ЛитРес» Сергей Анурьев. Продажи электронных книг составят 11–12% от всего рынка продаж книг.
Весь рынок книг вырастет на 8% по итогам года до 92 млрд руб., прогнозирует Новиков.