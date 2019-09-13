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Главный редактор TJournal Никита Лихачев объявил об уходе

Главный редактор TJournal Никита Лихачев решил покинуть занимаемый пост, говорится на сайте издания. Такое решение он принял еще две недели назад. «Я останусь совладельцем компании, иногда еще буду делать что-то для родного издания, если это потребуется, но уже не на правах главного редактора», – приводятся на сайте TJournal слова Лихачева.

Пост главного редактора займет Сергей Звезда, перешедший на работу в TJournal в декабре 2016 г. «Мне раньше было довольно страшно представить, как передавать проект под ответственность кого-то другого, но я полностью доверяю Звезде», – пояснил Лихачев. Заместителем главреда будет назначен Роман Персианинов. «В то время как Звезда займется курированием материалов о повестке на TJ, Персианинов займется развитием отдела лонгридов и возьмет на себя руководство недавно анонсированной Лигой авторов TJ», – добавил Лихачев.

The Twitter Journal (позже название было сокращено до TJournal) начал работать в качестве агрегатора твитов в 2011 г. Лихачев был одним из основателей проекта. В 2014 г. блог-платформа наряду с VC.ru (прежнее название «Цукерберг позвонит») стали частью издательского дома «Комитет». Лихачев был главредом TJournal на протяжении последних восьми лет.