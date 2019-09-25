Главный продавец рекламы в России продолжает менять команду
Заместителем гендиректора Национального рекламного альянса (НРА) назначена Елена Лобачева, сообщила компания. Она будет отвечать за продажи рекламы и работу с клиентами селлера.
НРА – крупнейший продавец рекламы в стране, он контролирует 90% ТВ-рекламы, связанные с ним компании занимаются и продажей интернет-рекламы.
Лобачева раньше управляла департаментом продаж селлера «Эверест», который отвечает за спецпроекты на каналах «СТС Медиа» и Национальной медиа группы. Недавно бывший гендиректор «Эвереста» Алексей Толстоган был назначен гендиректором НРА и теперь меняет команду этого селлера. Лобачева заменит на своем посту Наталью Гринчишин, которую, в свою очередь, на работу в НРА привлек теперь уже бывший руководитель этого селлера Эдуард Райкин.
Также у НРА появилась новое подразделение – дирекция развития онлайн-продаж, ее возглавила Наталья Дмитриева. Она сохранит пост гендиректора Gazprom media digital (GPMD), эта компания много лет занимается продажей видеорекламы в интернете.