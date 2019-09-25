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Ученые начали использовать редактирование генов для спасения бананов

Австралийские ученые используют инструмент редактирования генов CRISPR для спасения самого популярного сорта бананов кавендиш, сообщает Nature. Правительство Колумбии подтвердило, что этот сорт убивает грибок, известный как TR4, отмечает издание.

На сорт кавендиш приходится 99% мировых поставок бананов, отмечает Nature. По данным New York Post, ежегодно во всем мире экспортируется около 17 млн т бананов и почти все они этого сорта. Многие ученые опасаются, что ситуация может повлиять на некоторых из основных экспортеров фрукта в Южной Америке, например в Эквадоре. Это может означать переход на более мелкие фермы, что приведет к росту цен на бананы.

Команда из Австралии встроила в сорт кавендиш ген диких бананов. Сейчас модифицированные бананы тестируют в полевых условиях. По словам фитопатолога из Университета Флориды в Хомстеде Рэнди Плоеца, использование обычных методов для выработки устойчивости бананов к грибку невозможно, так как сорт стерилен и размножается клонированием. Единственный способ спасти кавендиш – настроить свой геном, сказал он. Плоец планирует обратиться к австралийским регуляторам за разрешением на продажу трансгенного банана после окончания исследования в 2021 г. Однако он не исключает, что продажа таких бананов может стать проблемой, так как генетически модифицированные культуры уже давно сталкиваются с общественным давлением во всем мире, особенно в Европе, сказал ученый.

TR4 способен оставаться в почве до 30 лет. Это помогло ему медленно распространиться по всему миру, вероятно, за счет почвы или загрязненного оборудования, пишет Nature. Грибок начал уничтожать банановые культуры в 1990-х гг. в Азии, прежде чем вторгся в Австралию, страны Ближнего Востока и Африки. Теперь TR4 дошел до Америки. По данным исследователей, в ближайшие несколько десятилетий кавендиш может быть полностью уничтожен.