Уничтожающий банановые плантации в Азии грибок достиг и Латинской Америки

ТАСС

Грибок, поражающий самый популярный на планете сорт бананов – кавендиш, достиг Латинской Америки. На долю этого региона приходится две трети мирового экспорта бананов, сообщает газета Financial Times (FT)

Еще два года назад The Wall Street Journal (WSJ) писала, что опасное грибковое заболевание, которое распространяется по планете и планомерно убивает растения, уже поразило более 30% азиатских и австралийских банановых плантаций, пробравшись в Африку и на Ближний Восток. Дело в том, что у сорта кавендиш нет семян: растение размножается вегетативно, поэтому неустойчиво к болезни. Пораженное грибком оно перестает плодоносить. Болезнь также поражает и менее известные сорта; для человека неопасна.

На этот раз грибок заметили в Колумбии – первый случай заражения был зафиксирован в июне на северо-востоке страны, пишет FT со ссылкой на Колумбийский институт сельского хозяйства и рыболовства (ICA; одно из основных подразделений Министерства сельского хозяйства Колумбии). Институт заявил о «чрезвычайном положении» в стране в связи с проникновением болезни: в стране усилен санитарный контроль во всех портах, аэропортах и пограничных пунктах. ICA заявила об уничтожении растений в районе, охватывающем почти 170 гектаров карантинных плантаций, чтобы сдерживать заболевание.

Экспорт бананов – один из основных источников доходов для многих латиноамериканских стран. Если грибок доберется до Латинской Америки и Карибских островов, это может стоить промышленности региона миллиардов долларов, оценивала ранее потери WSJ. Колумбия – четвертый по величине экспортер бананов в мире после Эквадора (25% мировых поставок), Коста-Рики и Гватемалы. Кроме того, бананы – основа колумбийского сельскохозяйственного экспорта. Если грибок уничтожит банановые плантации кавендиш в Латинской Америке, международным поставщикам фруктов его нечем будет заменить, цитирует FT руководителя отдела тропической фитопатологии Вагенингенского университета Нидерландов, профессора Герта Кему.

Правительственные организации и институты со всего мира тратят миллионы долларов на разработку и поиск нового бананового любимца. В частности, они пытаются вывести новый, устойчивый к болезни сорт, который также будет вкусным и качественным как кавендиш, пишет FT. На это потребуется не менее пяти-шести лет, по мнению Кемы.

До кавендиша самым популярным сортом у покупателя был Грос Мишель, напоминает FT, пока в 1950-х другой грибок полностью уничтожил его, что практически обанкротило индустрию. К счастью, тогда ситуацию спас кавендиш.