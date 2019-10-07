Volvo создаст с китайской компанией совместное производство двигателей
Шведский производитель легковых автомобилей Volvo Cars и китайский Geely планируют создать совместную компанию для объединения производства двигателей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на генерального директора Volvo Cars Хокана Самуэльссона.
По его словам, компания будет поставлять 2 млн дизельных и бензиновых двигателей в год по сравнению с 600 000, которые Volvo производит сегодня. Создание независимого поставщика позволит компании сократить расходы при производстве электродвигателей, рассказал Самуэльссон. Слияние планируется завершить в 2020 г.
Ожидается, что к 2025 г. половина мировых продаж компании составят электромобили, а другая — автомобили с гибридным двигателем. По данным компании, на предприятии будут работать около 3000 сотрудников Volvo и 5000 сотрудников Geely. Сокращения не планируются, говорится в сообщении на сайте Volvo.
В феврале шведский автопроизводитель Polestar (принадлежит Volvo Cars и Geely) представил первую полностью электрическую модель — Polestar 2. В компании заявили, что по цене и дальности поездки автомобиль станет конкурентом Tesla Model 3.