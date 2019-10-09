Технологии

Новости

Медведев утвердил состав первого в истории совета директоров «Почты России»

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее первый в истории совет директоров «Почты России». В 2019 г. компания сменила организационно-правовую форму с федерального государственного унитарного предприятия на акционерное общество. 100% акций «Почты России» принадлежит государству.

В качестве профессиональных поверенных (голосуют по директиве) в совет директоров будет избраны вице-премьер Максим Акимов, министр цифрового развития Константин Носков и его заместитель Олег Войтенко, заместитель министра финансов Андрей Иванов, председатель профсоюза работников России Анатолий Назейкин. Независимыми директорами будут назначены председатель совета директоров «Первой грузовой компании» Александр Волошин, президент ВТБ Андрей Костин, бывший министр связи Николай Никифоров и генеральный директор «Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» Василий Сидоров. Кроме того, в совет директоров войдут гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, а также представители Совета Федераций и Госдумы – сенатор Николай Журавлев и депутат Сергей Гаврилов соответственно.

Все члены совета директоров будут избраны сроком на 5 лет. Председателем совета директоров Медведев поручил избирать Акимова.

В конце сентября Медведев утвердил акт о передаче акционерному обществу «Почта России» имущества ФГУП «Почта России» в качестве вклада в уставный капитал. Речь идет о почти 46 000 земельных участков и 52 000 объектов недвижимости, среди которых крупнейшие инфраструктурные логистические центры и предприятия почтовой связи.