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Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделения

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделения, сообщает РБК со ссылкой на управляющего директора банка Владимира Верхошинского. По его словам, с помощью биометрии и геолокации консультанты смогут заранее узнать информацию о клиенте еще до того, как начнут с ним общаться.

Банк планирует внедрить технологию во все свои отделения в течение трех-пяти лет, сейчас у организации 420 офисов. По словам Верхошинского, в банке ведется работа над прототипом отделения будущего — phygital-офиса. «Это будет совершенно новый кейс для отечественного рынка. Например, когда клиент заходит в офис банка, система при помощи технологий (геопозиционирования смартфона и лицевой биометрии) сразу узнает, кто именно пришел и за какой услугой», — сказал Верхошинский. Информация о клиентах будет отображаться в компьютере сотрудников, подтверждать операции можно будет с помощью биометрии, не предъявляя документы, рассказал он.

Тестировать нововведение планируется до середины следующего года. К концу 2021 г. должны переформатировать до 20% отделений, а до 2022–2024 гг. все остальные. Верхошинский отметил, что стоимость переоборудования отделений будет равна текущим затратам банка на ремонт. В 2018 г. Альфа-банк потратил на ремонт 1,4 млрд руб., пишет РБК. Самое дорогостоящее в этом процессе — это технологии. Только на один фронт-CRM, способный узнать клиента и предложить ему подходящие услуги, банк тратит несколько миллионов долларов в год, рассказал Верхошинский.