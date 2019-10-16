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Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделения

Ведомости
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Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделения, сообщает РБК со ссылкой на управляющего директора банка Владимира Верхошинского. По его словам, с помощью биометрии и геолокации консультанты смогут заранее узнать информацию о клиенте еще до того, как начнут с ним общаться.

Банк планирует внедрить технологию во все свои отделения в течение трех-пяти лет, сейчас у организации 420 офисов. По словам Верхошинского, в банке ведется работа над прототипом отделения будущего — phygital-офиса. «Это будет совершенно новый кейс для отечественного рынка. Например, когда клиент заходит в офис банка, система при помощи технологий (геопозиционирования смартфона и лицевой биометрии) сразу узнает, кто именно пришел и за какой услугой», — сказал Верхошинский. Информация о клиентах будет отображаться в компьютере сотрудников, подтверждать операции можно будет с помощью биометрии, не предъявляя документы, рассказал он. 

Тестировать нововведение планируется до середины следующего года. К концу 2021 г. должны переформатировать до 20% отделений, а до 2022–2024 гг. все остальные. Верхошинский отметил, что стоимость переоборудования отделений будет равна текущим затратам банка на ремонт. В 2018 г. Альфа-банк потратил на ремонт 1,4 млрд руб., пишет РБКСамое дорогостоящее в этом процессе — это технологии. Только на один фронт-CRM, способный узнать клиента и предложить ему подходящие услуги, банк тратит несколько миллионов долларов в год, рассказал Верхошинский.

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Бизнес
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«Коммерсантъ» узнал итоги государственных аукционов на вылов краба

Ведомости
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Завершились государственные аукционы по распределению большей части квот на вылов краба. На торги выставлялся 41 лот с общей начальной ценой порядка 125,5 млрд руб., сообщает газета «Коммерсантъ». По данным площадки Российского аукционного дома (РАД), торги прошли по 35 лотам. Для Дальнего Востока предлагался 31 лот, остальные для Северного бассейна.

Всего на аукцион выставлялись квоты на вылов около 46 000 т ресурса в год – менее 50% от всей добычи. Квоты рассчитаны на 15 лет, их размер – от 5,263% до 100%, он зависит от вида ресурса и района промысла. По данным двух источников издания, 12 из 24 аукционов на Дальнем Востоке выиграла структура РРПК Глеба Франка. Ранее РРПК сообщали, что в аукционах участвует ГК «Русский краб». Один из лотов выставлялся по начальной цене 1,28 млрд руб., стартовая стоимость остальных – 3,39–4 млрд руб., следует из данных РАД. Один из собеседников издания полагает, что «Русский краб» получит более 50% квот на камчатского, синего и других видов крабов в части Охотского моря и 33,3% квот на некоторые виды в части Берингова моря. Остальные квоты на Дальнем Востоке получили местные добытчики краба. Один из них – ООО «Островной-краб» (5% находится у структуры Сбербанка).

Часть вырученных средств фактически вернется участникам рынка, отмечает «Коммерсантъ». Президент Владимир Путин одобрил идею правительства направить до 10 млрд руб. на субсидирование строительства краболовов на Дальнем Востоке. На каждый лот должен быть построен один краболов.

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Бизнес
Новости

«Газпром» столкнулся с отключением через спутник импортного оборудования

Ведомости
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«Газпром» столкнулся с принудительным отключением через спутник австрийских компрессоров LMF. Об этом на совещании о сотрудничестве «Газпрома» с предприятиями Татарстана заявил начальник департамента № 335 Павел Крылов, передает «Интерфакс». По словам Крылова, компрессоры «до сих пор стоят мертвым грузом» и «просто превратились в металлолом».

В пресс-службе «Газпрома» уточнили «Интерфаксу», что инцидент произошел еще в 2012 г., т. е. до санкций против России из-за присоединения Крыма. «В процессе испытаний на объекте дочернего общества «Газпрома» оборудование, предназначенное для использования при ремонте газопроводов, было дистанционно отключено компанией-производителем», – заявил представитель «Газпрома».

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, монополия планирует закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства, заявил Крылов. Опытный образец уже представило казанское предприятие ЗАО «НПП «Компрессор». Зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что экономические показатели оборудования, сделанного в Татарстане, выше, чем у зарубежных: «Я думаю, что таких установок потребуется нам еще достаточно прилично. Поэтому давайте это направление развивать».

Летом 2014 г. США и Евросоюз ввели секторальные санкции в отношении российской нефтегазовой отрасли. Они запрещают поставку оборудования, оказание услуг, работы по добыче нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и трудноизвлекаемых месторождениях. Эти секторы больше всего зависят от зарубежных технологий.

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Недвижимость
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Главный пиарщик WeWork уволился после полугода работы

Ведомости
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Директор по связям с общественностью в коворкинговой сети WeWork Джимми Аши ушел в отставку. Об этом рассказал Bloomberg знакомый с ситуацией источник.

По его словам, Аши покинул должность в прошедшую среду, 8 октября. В компанию он пришел в апреле, т. е. проработал на посту только полгода. Этот срок был «отмечен постоянным потоком плохих новостей», отмечает Bloomberg.

Аши отказался предоставить комментарий о своей отставке.

У WeWork возникли проблемы после того, как она решила провести IPO. Компания разместила проспект эмиссии, но затем объявила о том, что откладывает первичное размещение из-за слабого интереса инвесторов. Изучая документацию, инвесторы, аналитики и журналисты обнаружили, как писал Business Insider, информацию о «потенциальных конфликтах интересов у Неймана и компании, о византийской корпоративной структуре, а также убытках, которые росли даже по мере удвоения доходов».

В конце сентября со своего поста согласился уйти гендиректор WeWork Адам Нейман – сооснователь сети.

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Политика
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Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение

Ведомости
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Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. По его словам, 16 октября в Басманном суде будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для Емельянова.

Следственный комитет России (СКР) 14 октября сообщил о задержании Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова по делу о массовых беспорядках. Всего в списке новых фигурантов «московского дела» оказались шестеро, но двое из них скрылись, узнав о следственных действиях.

По версии следствия, 27 июля на улице Рождественке Лесных и Мартинцов повалили сотрудника Росгвардии на тротуар. Другому сотруднику правоохранительных органов Лесных нанес удар ногой. По версии следствия, Баршай с разбега толкнул бойца Росгвардии в спину. Емельянова обвиняют в том, что он «силой удерживал» росгвардейца, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

СКР возбудил дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) в центре Москвы после несогласованного митинга 27 июля. Акция протеста проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Изначально обвиняемыми по делу проходили 12 человек, большинству из них позже предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. На сегодняшний день четверых фигурантов дела приговорили по ст. 318 УК к лишению свободы.

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Бизнес
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«Аэрофлот» закроет для владельцев золотых карт бизнес-залы еще в шести городах

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» распространила ограничения в доступе участников золотого уровня программы «Аэрофлот.Бонус» на бизнес-залы еще шести аэропортов, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что с 16 октября изменятся правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот.Бонус» в бизнес-залы аэропортов Иркутска, Геленджика, Магаса, Нижневартовска, Грозного и Ханты-Мансийска. В бизнес-залы этих аэропортов смогут бесплатно проходить только пассажиры, которые приобрели билет в бизнес-класс, а также владельцы карт платинового уровня.

В пресс-службе авикомпании пояснили, что изменение условий доступа в залы повышенной комфортности связано с экономической целесообразностью.

В августе «Аэрофлот» закрыл клиентам с золотыми картами доступ в бизнес-залы в аэропортах двух городов. В середине сентября это было распространено еще на 18 городов. С 20 сентября опция для клиентов «Аэрофлота» с золотыми бонусными картами была возобновлена в аэропортах Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова, с 28 сентября – в аэропортах Краснодара и Анапы.

Запрет по-прежнему касается аэропортов таких городов, как Архангельск, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Калининград, Кемерово, Магнитогорск, Минеральные Воды, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Салехард, Хабаровск и Якутск.

На конец 2018 г. у «Аэрофлота» было свыше 78 000 обладателей золотых карт и 8000 – платиновых карт. Всего участников программы «Аэрофлот.Бонус» – 9,3 млн человек.

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Политика
Новости

Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

Ведомости
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента Владимира Путина помиловать израильтянку Нааме Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года тюрьмы. Об этом пишет израильское издание Ynet со ссылкой на сообщение офиса Нетаньяху.

Накануне, 14 октября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю известно об обращении Нетаньяху с просьбой помиловать Иссахар. «После того как оно [обращение] поступит по дипломатическим каналам, оно будет доложено и рассмотрено президентом России», – подчеркнул Песков.

С просьбой помиловать израильтянку обращался к Путину и президент Израиля Реувен Ривлин.

Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в 2018 г. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, и в ее рюкзаке нашли около 9 г гашиша. Девушка признала хранение наркотиков, но отрицала причастность к их контрабанде.

Экономика
Новости

МВФ прогнозирует самый низкий рост мировой экономики за 10 лет

Ведомости
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Темпы роста мировой экономики замедляются из-за геополитической напряженности и торговых войн между США и Китаем, говорится в октябрьском прогнозе Международного валютного фонда (МВФ). Также в числе причин замедления роста названы низкий рост производительности труда и старение населения в странах с развитой экономикой.

Согласно документу, в 2019 г. мировая экономика вырастет только на 3% – на 0,2 п. п. ниже июльского прогноза МВФ. Это станет самым низким показателем со времен кризиса 2008–2009 гг. «Это серьезный спад с 3,8% в 2017 г., когда мир был в синхронном подъеме», – говорится в документе.

При этом экономического спада следует ожидать и развитым, и развивающимся странам. Согласно прогнозу, в Бразилии, Мексике, России и Саудовской Аравии темпы роста в 2019 г. составят «примерно 1% или меньше». В материале уточняется, что ВВП России в этом году вырастет на 1,1% (на 0,1 п. п. ниже июльского прогноза). Прогноз по экономическому росту России на 2019 г. МВФ понижает уже третий раз. Предыдущие пересмотры прогноза были в июле и в январе (на 0,4 и 0,2 п. п. соответственно). Основной причиной в докладе называется пересмотр прогноза цен на нефть. На 2019 г. и 2020 г. цены в новом прогнозе снижены на $3,74 и $5,94 – до $61,78 и $57,94 за баррель соответственно.

МВФ прогнозирует, что в 2020 г. темпы роста мировой экономики должны ускориться до 3,4% (на 0,1 п. п. ниже июльского прогноза), но больших шансов на более значительное ускорение роста эксперты фонда не видят.

Технологии
Новости

Forbes: запуск криптовалюты Gram могут отложить на полгода

Ведомости
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Запуск платформы TON, возможно, перенесут на полгода – год, сообщили Forbes два инвестора платформы. По словам одного из них, команда основателя Telegram Павла Дурова уверена, что сможет за это время урегулировать все спорные вопросы с комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Второй собеседник Forbes подтвердил, что вопрос о переносе запуска криптовалюты обсуждается среди представителей Дурова.

На судебном заседании 24 октября будет рассмотрено заявление SEC и принято окончательное решение. По словам близкого к команде Дурова собеседника Forbes, до этого заседания представители Telegram ограничат свое общение с инвесторами. SEC отказалась выступать с комментариями по иску к Telegram Group Inc, пока дело находится на рассмотрении суда, ранее во вторник, 15 октября, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В субботу, 12 октября, SEC добилась временного судебного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. SEC посчитала, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты должным образом: регулятор утверждал, что Gram – ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает раскрытие и выпуск проспекта. Например, команда Telegram должна была предоставить инвесторам информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска, утверждает SEC.

Позднее собеседник «Ведомостей», близкий к команде Дурова, говорил, что исход дела во многом зависит от действий Павла Дурова – вероятнее всего, он попробует договориться с SEC: в случае если у компании не получится договориться с регулятором, она вряд ли станет выпускать токены вне рынка США.

TON – это блокчейн-платформа, которую разрабатывает команда Дурова. На ее разработку Telegram в начале 2018 г. привлек $1,7 млрд. В экосистеме TON будет все – от контента до различных сервисов, товаров и услуг. Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram. При этом у Telegram есть обязательство перед инвесторами – запустить рабочую блокчейн-сеть до 31 октября 2019 г. В противном случае команда обещала вернуть вложенные деньги.

Технологии
Новости

Google представила четвертое поколение смартфонов Pixel

Ведомости
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Корпорация Google во время презентации в Нью-Йорке представила новое – четвертое – поколение смартфонов Pixel. Трансляция велась в YouTube.

Главное нововведение в Pixel 4, как сообщила компания, – сенсорный радар, который понимает язык тела. Радар позволил, к примеру, оснастить устройство самой быстрой разблокировкой по лицу: смартфон реагирует на движение еще до того, как пользователь взял его в руки.

Google отметила также, в частности, что диктофон на Pixel 4 оснащен искусственным интеллектом. Он позволяет в режиме реального времени транскрибировать записываемые аудио в текст, а затем искать в этом тексте ту или иную фразу.

Новинка будет доступна в двух размерах и трех цветах – черном, белом и оранжевом. Цена начинается от $799. Предзаказ уже запущен.

Бизнес
Новости

Bloomberg узнал о планах Saudi Aramco заплатить $450 млн консультантам по IPO

Ведомости
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Нефтяная компания Saudi Aramco может выплатить до $450 млн консультантам по IPO, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом подготовки первичного размещения акций компании. По их данным, нефтяная компания должна заплатить от $350 млн до $450 млн группе из более чем 20 банков, работающих над IPO.

Агентство указывает, что по условиям соглашений банки получат около 1% от $40 млрд, которые Saudi Aramco рассчитывает получить благодаря размещению акций. Такой размер комиссии считается не слишком высоким, однако, по данным Bloomberg, инвестбанкиры со всего мира стремились принять участие в подготовке IPO этой компании, поскольку в результате Saudi Aramco может стать самой дорогой компанией в мире. Ожидается, что основную часть выплат за подготовку IPO получат JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

Как выяснила ранее Financial Times, правительство Саудовской Аравии на этой неделе может официально одобрить проведение IPO Saudi Aramco. После этого свое разрешение даст совет директоров компании, об IPO будет объявлено 20 октября. Эр-Рияд намерен разместить на саудовской бирже Tadawul до 3% акций Saudi Aramco уже в ноябре. Всего разместить планируется 5% акций. Наследный принц Мухаммад ибн Салман надеется, что компанию оценят в $2 трлн, пишет FT, но работающие над IPO специалисты оценивают ее ближе к $1,5 трлн.

В начале октября The Wall Street Journal писала, что Saudi Aramco может 25 октября опубликовать проспект эмиссии на арабском языке, а еще через два дня – на английском. После чего в ноябре проведет роуд-шоу для оценки привлекательности акций компании для инвесторов.

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Бизнес
Новости

Структура «Росатома» может купить производителя лития в Чили

Ведомости
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Структура «Росатома» – Uranium One Group (U1G) – может купить у канадской компании Wealth Minerals контрольную долю в проекте по производству лития в Чили, сообщается в пресс-релизе на сайте Wealth Minerals.

Между сторонами подписан меморандум о взаимопонимании. По нему U1G выкупит до 51% в чилийском проекте на месторождении Атакама. Коммерческие условия сделки пока не определены, отмечается в пресс-релизе.

Соглашение, если оно будет подписано, предполагает, что U1G сможет покупать 100% произведенного в рамках проекта лития. По меморандуму предусмотрен период due diligence.

Чили – крупнейший производитель лития в мире. Месторождение Atacama, в свою очередь, обеспечивает треть мирового выпуска этого металла.

Uranium One Inc. – одна из крупнейших мировых уранодобывающих компаний, зарегистрирована в Канаде. Основной акционер – Uranium One Holding N.V. и АО «Ураниум уан груп», входящие в дивизион Uranium One госкорпорации «Росатом».

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