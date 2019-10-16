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Путин поручил создать центр для воспитания молодежи в интернете

Президент Владимир Путин поручил правительству создать центр, который займется духовно-нравственным воспитанием молодежи. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля. Центр будет производить и публиковать в интернете контент, нацеленный на молодежь.

Его создадут на базе некоммерческой организации, в документе не уточняется какой.

Путин также поручил правительству организовать исследования потребительских предпочтений и поведения молодежи в сети. Результаты исследований должны помочь госорганам лучше понять молодых россиян и оценить влияние интернета на их взгляды.

Поручения даны по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, прошедшего 4 июля. Ответственный за эти поручения — премьер Дмитрий Медведев. Доклад по ним должен быть представлен до 1 декабря.