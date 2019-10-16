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Путин поручил создать центр для воспитания молодежи в интернете

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил правительству создать центр, который займется духовно-нравственным воспитанием молодежи. Поручение президента опубликовано на сайте Кремля. Центр будет производить и публиковать в интернете контент, нацеленный на молодежь

Его создадут на базе некоммерческой организации, в документе не уточняется какой. 

Путин также поручил правительству организовать исследования потребительских предпочтений и поведения молодежи в сети. Результаты исследований должны помочь госорганам лучше понять молодых россиян и оценить влияние интернета на их взгляды.

Поручения даны по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, прошедшего 4 июля. Ответственный за эти поручения — премьер Дмитрий Медведев. Доклад по ним должен быть представлен до 1 декабря.

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МИД России объяснил задержание дипломатов США в Северодвинске

Ведомости
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МИД России подтвердил «Коммерсанту» задержание американских дипломатов в Северодвинске (Архангельская область) и объяснил, почему оно произошло. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, сотрудники уведомили Минобороны России о поездке, но сообщили о планах посетить лишь Архангельск.

«Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны России о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Ненокса – Северодвинск. Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации», – отметил собеседник издания.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании трех дипломатов США – их сняли с поезда на станции Северодвинск. У дипломатов не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию, а Северодвинск является именно такой территорией, поясняли издания. После проверки документов дипломатов отпустили. Позже в посольстве США в Москве уточнили, что дипломаты были в официальной служебной командировке и заранее предупредили Минобороны России о своих планах.

Ненокса – село в 40 км от Северодвинска. Около села расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. Там в августе произошел взрыв при испытаниях ракеты на морской платформе. В результате погибли пять сотрудников «Росатома». Минобороны России также сообщило о гибели двух человек, но не уточнило, входят ли они в число погибших сотрудников госкорпорации. По данным «Росатома», ракета была оснащена радиоизотопным источником питания. После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня радиации, но вскоре он пришел в норму.

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Бизнес
Новости

El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA

Ведомости
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Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики. Передать «Роснефти» контроль над PDVSA предложили венесуэльские власти, уточняет издание. С помощью сделки они хотят добиться списания долга перед Россией.

Как утверждает El Nacional, в Москве предложение восприняли, скорее, положительно. Венесуэлу уже посетили российские специалисты, которые оценили ситуацию в PDVSA и жизнеспособность предложенного соглашения. Они пришли к выводу, что компании необходимо существенно сократить штат, чтобы стать конкурентоспособной. В PDVSA формально числится около 70 000 сотрудников, хотя реально их количество достигает 140 000, рассказал источник El Nacional.

Сейчас стороны ищут законные способы передачи «Роснефти» контроля над венесуэльской госкомпанией, которые позволили бы избежать приватизации. В соответствии с местным законодательством такой шаг должен будет получить одобрение национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы, которая под контролем оппозиции, отмечает газета.

Делегация топ-менеджеров «Роснефти» летала в Венесуэлу на прошлой неделе, подтвердил «Ведомостям» их знакомый. Но что конкретно топ-менеджеры обсуждали и с кем, он не уточнил. Представитель «Роснефти» заявил «Ведомостям», что компания не комментирует слухи.

Долги Венесуэлы, включая обязательства PDVSA, оцениваются в $100–150 млрд, из которых около $60 млрд приходятся на облигации правительства, около $20 млрд – обязательства перед Китаем, $3,15 млрд – перед правительством России и $3,1 млрд – перед «Роснефтью». $5 млрд Венесуэла задолжала международным кредитным организациям, таким как Межамериканский банк развития. Также страна должна разным поставщикам.

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Посольство США прокомментировало инцидент с дипломатами в Северодвинске

Ведомости
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Американские дипломаты, снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске, находились в официальной поездке, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. По ее словам, дипломаты проинформировали о поездке Минобороны России и заполнили необходимые документы.

Ранее РЕН ТВ и «Интерфакс» сообщили, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске. Телеканал пояснял, что Северодвинск входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранцев, а у дипломатов не было необходимых для пребывания в городе документов. Позже дипломаты были отпущены, уточняло агентство.

Официально российская сторона пока не подтверждала задержание дипломатов. Пресс-служба администрации Северодвинска сообщила «Интерфаксу», что власти города не знают о задержании американцев, такая информация поступает только в правоохранительные органы.

Ненокса – село в 40 км от Северодвинска. Около села находится государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России, где в августе произошел взрыв во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате погибли пять сотрудников «Росатома». Минобороны также сообщило о гибели двух человек. Входят ли они в число погибших сотрудников «Росатома», не уточнялось. После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня радиации, но вскоре он пришел в норму.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Путин заявил о закредитованности оборонных предприятий

Ведомости
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Президент Владимир Путин отметил высокую закредитованность предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщается на сайте Кремля. На совещании по финансовому оздоровлению предприятий с докладами выступили первый зампредседателя правительства – министр финансов Антон Силуанов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Путин отметил, что большая долговая нагрузка сдерживает развитие предприятий. «Взятые кредиты серьезно ограничивают возможности по диверсификации производств, внедрению передовых технологий, кадровому развитию», – отметил президент.

По мнению главы государства, перед оборонными предприятиями помимо профильной работы стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской продукции. «Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора», – добавил Путин.

В декабре 2018 г. курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов заявил, что ежегодные выплаты предприятий оборонно-промышленного комплекса на обслуживание ранее взятых кредитов составляют 135 млрд руб. Их совокупный кредитный портфель превышает 2 трлн руб., говорил Борисов. Он предложил списать долги в размере 600–700 млрд руб., чтобы заводы не жили «впроголодь».

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Политика
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Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы вернул компании «Флай авто» иск, поданный к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о взыскании 1 млрд руб., следует из материалов в картотеке судебных дел. Компания требовала компенсировать ей убытки, причиненные летними протестными акциями.

Иск возвращен заявителю из-за нарушений требований Арбитражного процессуального кодекса, говорится в решении суда. Суд также предложил истцу представить «доказательства наличия в парке компании более 60 различных автомобилей, доказательства наличия заказов клиентов, и их последующую отмену, первичные документы, подтверждающие расходы ГСМ (горюче-смазочные материалы) на сумму 17 млн 300 000 руб., расчет суммы повреждения автомобилей раздельно по каждой машине».

В суде уточнили, что после устранения нарушений истец может повторно обратиться в суд в общем порядке.

Компания «Флай авто» была зарегистрирована в 2011 г. Она занимается лизингом авто, численность ее сотрудников составляет семь человек, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В 2017 г. выручка компании составила 38,8 млн руб., чистая прибыль – 2,8 млн руб. Ее единственный владелец и гендиректор – Дмитрий Леухин. Он также является членом комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты, обнаружили «Ведомости». Леухин также владеет компанией «Евроавто рус», занимающейся прокатом автомобилей. С августа бизнесмен занимает пост президента Ассоциации содействия деятельности по прокату автомобилей.

Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам. Суммарно с ответчиков взыскали почти 5 млн руб., подсчитала «Медуза».

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Недвижимость
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Дочь Ротенберга вышла из состава бенефициаров ТЦ в Киеве

Ведомости
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Лилия Ротенберг, дочь российского миллиардера Аркадия Ротенберга, перестала быть бенефициаром Ocean Plaza, одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева, сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, владельцем Ocean Plaza является ООО «Инвестиционный союз "Лыбидь". В сентябре Лилия Ротенберг перестала числиться учредителем ООО "Авангард-Виларти" (владелец 100% уставного капитала "ИС "Лыбидь"). Кроме того, согласно реестру, по состоянию на 16 октября 2019 г. вместо Лилии Ротенберг, а также граждан Швейцарии Андреа и Сюзанны Валлабх конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" стала кипрская "Оушен Плаза Проджект".

Также данные об управлении Ocean Plaza исчезли с сайта российской «ТПС недвижимости», которой Лилия Ротенберг владеет вместе с предпринимателями Александром Пономаренко и Александром Скоробогатько.

Изначально строительство торгового центра Ocean Plaza площадью 165 000 кв. м вели Ukrainian Development Partners и «К.А.Н. Девелопмент», принадлежащие украинским предпринимателям Василию Хмельницкому, Андрею Иванову и Вагифу Алиеву. Но в 2012 г. проект выкупила российская «ТПС недвижимость», на момент заключения сделка оценивалась в $280–350 млн.

В апреле «Коммерсантъ» писал, что торговый центр планирует выкупить его бывший совладелец Вагиф Алиев. При этом стоимость Ocean Plaza оценивалась в $270–315 млн. Как отмечает «Интерфакс», после внесения изменений в список бенефициаров по состоянию на октябрь 2019 г. «ИС "Лыбидь" имеет непрямую связь с группой UFuture украинского предпринимателя Василия Хмельницкого. О намерении купить этот торговый центр Хмельницкий заявлял весной 2019 г. При этом в UFuture не подтвердили и не опровергли информацию о покупке торгового центра.

Финансы
Новости

Сбербанк запустил платформу для инвестиций в бизнес со стороны физлиц

Ведомости
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Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «Сберкредо», предназначенную для инвестиций в бизнес со стороны физических лиц. На это обратил внимание РБК. Официально банк пока не объявлял о начале работы платформы. Пресс-служба Сбербанка уточнила в беседе с изданием, что «Сберкредо» работает в тестовом режиме, потому «детальные комментарии преждевременны».

Банк предлагает авторизоваться инвесторам и заемщикам через системы – «Сбербанк онлайн» и «Сбербанк бизнес онлайн» (система для малого и среднего бизнеса) соответственно, уточняет издание. Затем им нужно опубликовать заявку или выбрать предложения и подписать документы. После этого бизнес получит инвестиции, а инвестор сможет получать с них доход.

Чтобы стать инвестором, необходимо быть резидентом России, иметь открытый счет в Сбербанке и быть старше 18 лет. Минимальная сумма вложений – 5000 руб., максимальная – 1 млн руб. Пользователи могут инвестировать в неограниченное число проектов сроком от трех до 18 месяцев. Доходность может составить от 16 до 22% годовых, с дохода необходимо платить НДФЛ.

Сейчас эта информация на сайте недоступна – на странице «Сберкредо» говорится о проведении технических работ.

О том, что Сбербанк планирует заняться краудлендингом, в начале года говорил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, банк будет предлагать оценку рисков по предложенным для инвестирования проектам. «И в большинстве случаев Сбербанк будет соинвестором в это юрлицо. Таким образом, человек, обычный клиент, будет понимать меру риска, которую он может принимать», – пояснял он.

Технологии
Новости

В Великобритании появится телеканал без новостей о Brexit

Ведомости
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Компания Sky News запускает на ТВ и YouTube новостной канал Brexit free, на котором не будет новостей о выходе Великобритании из ЕС, сообщается на сайте компании. Он будет вещать в прямом эфире на телеканале 523 с 17.00 до 22.00 с понедельника по пятницу, а также в прямом эфире на YouTube.

Руководитель Sky News Джон Райли назвал такое решение смелым. «После того как мы прислушались к общественному мнению в течение последних недель и месяцев, мы поняли, что наши зрители найдут для себя [на канале] что-то ценное», – сказал он. Уточняется, что новости о Brexit останутся в сетке вещания на основном новостном канале. Исследование, опубликованное этим летом, показало, что треть опрошенных полностью избегают новостей из-за непрекращающихся дискуссий о выходе Великобритании из ЕС, говорится в сообщении. Новый телеканал даст возможность немного отдохнуть от Brexit и узнать о проблемах за пределами Вестминстера и Брюсселя, уверено руководство телеканала.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября 2019 г. 10 сентября королева Великобритании Елизавета II подписала закон, откладывающий выход страны из ЕС, в случае если до 31 октября не будет подписано соглашение с Брюсселем. Согласно закону премьер Борис Джонсон в этом случае должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 г. Эта мера необходима, чтобы избежать «жесткого» выхода из ЕС.

Политика
Новости

Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Емельянов – один из четырех новых фигурантов дела, о задержании которых Следственный комитет (СКР) сообщил 14 октября. Всем им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (насилие в отношении представителя власти). По версии следствия, Емельянов во время несогласованной акции 27 июля силой удерживал росгвардейца, препятствуя ему выполнять служебные обязанности. 15 октября был задержан еще один новый фигурант – Александр Мыльников.

Емельянов во время заседания суда заявил, что не признает вину. «Я почувствовал свою гражданскую ответственность перед людьми, к которым применяли физическую силу, взял на себя ответственность остановить незаконные действия со стороны сотрудников Росгвардии, вот», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Участники несогласованной акции 27 июля выступали в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным проекта «ОВД-инфо», на ней были задержаны 1373 человека.

После акции СКР завел дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), которое получило название «московского». Впоследствии фигурантов стали обвинять в нападении на представителей власти, четверо получили сроки по ст. 318 УК.

Политика
Новости

Эрдоган отказался обсуждать Сирию с вице-президентом США

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что не будет проводить переговоры по Сирии с вице-президентом США Майком Пенсом, передает «Интерфакс».

«Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим», – сказал Эрдоган, отвечая на вопрос о прибытии в Турцию американской делегации.

Также Эрдоган допустил, что его визит в США, запланированный на ноябрь, может быть отменен. Причиной турецкий лидер назвал дискуссии, которые ведутся в конгрессе США, касающиеся лично Эрдогана и его семьи. «Относительно моего визита в Россию нет никакого негатива, и, скорее всего, визит состоится», – добавил Эрдоган. Позже ближневосточные СМИ со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщили, что встреча Эрдогана и Пенса все же может состояться.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении санкций против Турции. В списке оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также руководители этих ведомств. Их активы в США заморожены, а американским гражданам запрещено вести бизнес с фигурантами санкционного списка.

Эрдоган объявил 9 октября о начале военной операции «Источник мира» на границе с Сирией. Ее целью Турция называет борьбу против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава МИД ФРГ Хайко Маас и глава МИД Бельгии Дидье Рейндер призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии.

Бизнес
Новости
Артем Гирш

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО топ-менеджера «Аэрофлота»

Ведомости
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Мосгорсуд отказался отпускать из СИЗО заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает «Интерфакс».

Отпустить Александрова под домашний арест просил «Аэрофлот», который признан по делу потерпевшим. Прокуратура это решение поддержала.

Александров – фигурант дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом. Топ-менеджера задержали в ночь на 2 октября, а перед этим – вечером 1 октября – в главном офисе «Аэрофлота» прошли обыски и выемки документов. Топ-менеджер свою вину не признает. Следователи считают, что он заключал контракты по юридическим услугам со сторонними компаниями, хотя в распоряжении «Аэрофлота» было несколько десятков штатных юристов. Ущерб оценивается в 250 млн руб.

По данным Следственного комитета России (СКР), в 2015–2016 гг. «Аэрофлот» заключил несколько договоров с подмосковной коллегией адвокатов «Ваш адвокатский партнер», где работали только два адвоката – Дина Кибец и Александр Сливко. Авиакомпания платила им по 350 евро в час, утверждает следствие. При этом всю работу выполняли юристы «Аэрофлота». Кибец и Сливко тоже проходят по уголовному дело о мошенничестве. Они не признают вину.

Александров работает в «Аэрофлоте» с 2013 г. Последние несколько лет он занимает должность замгендиректора по имущественным и правовым вопросам, говорится на сайте авиакомпании. До этого Александров работал в прокуратуре и Следственном комитете. Александров награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и отмечен благодарностью министра транспорта России.

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