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Telegram уведомил суд США о готовности отложить запуск блокчейн-платформы

Адвокаты, представляющие интересы Telegram Group Inc., уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания готова отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и приостановить все операции с криптовалютой Gram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. При этом в уведомлении отмечается, что Telegram считает несправедливыми некоторые требования комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Ходатайство подано юридической фирмой Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom от лица Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. В документе говорится, что команда Telegram согласна не предлагать, не продавать и не передавать свою криптовалюту до того, как суд решит все юридические вопросы. Отмечается, что компания намерена в суде оспаривать решение SEC.

В то же время адвокаты просят суд не устанавливать в официальном порядке запреты на распространение Gram, поскольку они могут быть неправильно истолкованы общественностью.

В субботу, 12 октября, SEC сообщила, что подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты должным образом: власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие. Например, команда Telegram должна была предоставить инвесторам информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска, утверждает SEC.

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