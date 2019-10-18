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«Союзмультфильм» начал создавать образовательные программы для детсадов и школ

«Союзмультфильм» начал создавать программы дополнительного образования для детских садов и школ с героями своих мультфильмов. Об этом «Коммерсанту» рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, студия уже разработала две образовательные программы. Одна из них — на основе образов мультсериала «Простоквашино» — посвящена «развитию социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста». Она проходит тестирование в 150 московских школах. Расходы на это взял на себя департамент образования Москвы, отметила Слащева. Департамент не ответил на запрос «Коммерсанта».

Вторая программа — с персонажами мультфильма «Монсики» — направлена на развитие эмоционального интеллекта. Ее готовят к внедрению, рассказала предправления студии.

Как отметила Слащева, эти и другие технологии «Союзмультфильма» планируется монетизировать через приобретение программ и брендированного инвентаря школами и детсадами. Кроме того, студия планирует запустить партнерская программу с производителями детского инвентаря — раскрасок, пластилина — и получать часть доходов в образовательном направлении от продажи лицензий.

Через три-пять лет это направление будет составлять до 5% выручки компании, прогнозирует Слащева. В прошлом году выручка студии без учета субсидий составляла 194 млн руб. В 2019 г. ожидается 220 млн руб.

Ранее в октябре Слащева рассказала о том, что «Союзмультфильм» проводит ребрендинг. Студия получит новый логотип, а также слоганы, шрифты и айдентику — закрепленные правила изображения персонажей. Предправления отмечала, что ребрендинг должен помочь росту доходов от продажи медиаправ и лицензий, а также выходу на зарубежные рынки и созданию дочерних брендов.