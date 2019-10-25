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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет. Компания начала внедрять новый алгоритм, основанный на искусственном интеллекте. Технология, получившая название BERT, позволит поисковику лучше понимать пользователей, поскольку анализирует не отдельные слова, а запросы целиком.

Прежний алгоритм пытался выделить наиболее важные слова в пользовательском запросе, игнорируя короткие или общие. Это позволяло ему определить основную тему запроса, но мешало понять, чего именно хочет пользователь. И хотя у нового алгоритма есть недостатки по сравнению с предыдущим, компания называет его внедрение «самым большим скачком вперед за последние пять лет и одним из самых больших скачков в истории поиска».

Технология уже тестировалась в англоязычном посике и позволила сократить число переходов на сайты в выдаче, поскольку пользователи стали быстрее получать искомую информацию. Но руководитель отдела поиска Бен Гомес заверил Financial Times, что BERT не окажет большого влияния на трафик, отдаваемый Google. Вместо этого, по его мнению, пользователи начнут задавать более сложные вопросы по мере улучшения качества ответов.

FT отмечает, что это первый случай внедрения технологии естественной обработки языка, привлекшей внимание ученых еще в прошлом году. Понимание языка — одна из самых больших сложностей для искусственного интеллекта из-за его изменчивости. Это связано с тем, что значение слов может меняться в зависимости от того, кто и в каком контексте их использует.