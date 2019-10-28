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В Нью-Йорке впервые начались торги акциями космического перевозчика

В пятницу, 25 октября, на Нью-Йоркской фондовой бирже начались торги акциями принадлежащей миллиардеру Ричарду Брэнсону компании Virgin Galactic. Bloomberg и CNBS пишут, что это первый пример выхода на биржу компании, которая планирует заниматься перевозкой космических туристов.

Virgin Galactic не проходила всех положенных перед IPO процедур, а стала публичной, объединившись со специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям Social Capital Hedosophia Holdings. О закрытии сделки было объявлено на прошлой неделе. По состоянию на 17.40 мск (10.40 по Нью-Йорку) акции Virgin Galactic подорожали на 8,22% до $12,76 за акцию.

Созданная в 2004 г. Virgin Galactic входит в Virgin Group Брэнсона и планирует с 2020 г. заниматься туристическими суборбитальными полетами. По данным самой компании, возможность полететь в космос за $250 000 уже зарезервировали около 600 человек. В декабре прошлого года года Virgin Galactic удался первый успешный суборбитальный полет – летательный аппарат Unity достиг высоты 82,7 км. В феврале аппарат Unity впервые отправился в космос с тремя людьми на борту.

Брэнсон – один из троих бизнесменов, который планирует заниматься космическим туризмом. Похожие проекты есть у основателя Amazon Джеффа Безоса и основателя Tesla Илона Маска.