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Apple представила новые наушники AirPods Pro

Apple представила новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro. C сегодняшнего дня можно оформить на них предзаказ в США и еще 25 странах, в рознице новинка появится с 30 октября. В России наушники поступят в продажу в ноябре 2019 г. и будут стоить 20 990 руб. Новые AirPods доступны как со стандартным чехлом для зарядки, так и с новым чехлом с функцией беспроводной зарядки. К наушникам прилагаются три пары силиконовых насадок разного размера.

У AirPods появились две новые функции: шумоподавления и прозрачности. Шумоподавление в наушниках достигается с помощью двух микрофонов — внешнего и внутреннего, которые способны анализировать окружающий шум и не пропускать его в ухо. Система шумоподавления адаптирует звуковой сигнал 200 раз в секунду.

Режим прозрачности позволяет слушать музыку и одновременно окружающую обстановку, например, объявления на остановках в метро: внешний микрофон улавливает звуки извне и транслирует их поверх музыки. Переключать режимы можно с помощью датчика силы на штоке. Наушники работают на новом чипе H1 от Apple и держат заряд до пяти часов в режиме автономной работы.

В сентябре на презентации Apple показала три новых смартфона iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, iPad седьмого поколения, и «умные» часы Apple Watch Series 5. Новые наушники покажут в следующий вторник или среду, написал в Twitter блогер Бен Гескин.