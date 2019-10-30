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Минкомсвязи не будет субсидировать покупку оборудования для «пакета Яровой»

Минкомсвязи считает нецелесообразной просьбу операторов «Вымпелком», «Мегафон», МТС, «Ростелеком», а также некоммерческой организации «Цифровая экономика» о субсидиях на закупку оборудования для исполнения требований из «пакета Яровой». Об этом заявил министр связи и цифрового развития Константин Носков, передает ТАСС. По словам министра, операторы связи не предоставили в министерство информацию о критических проблемах, связанных с исполнением закона.

Законопроекты из «пакета Яровой» действуют с 1 июля 2018 г. Они обязывают операторов связи хранить переговоры, сообщения и трафик абонентов за период, не превышающий шести месяцев, а также метаданные о приеме, передаче, доставке и обработке смс и звонков – в течение трех лет.

Ранее МТС, «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком», а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» написали письмо в правительство, попросив субсидировать затраты на покупку оборудования, необходимого для исполнения закона Яровой. Затраты на закупку технических средств для хранения такого объема информации могут составить от 10 до 20% от общих затрат на поддержку и развитие сетей связи в течение следующих пяти лет, говорится в письме. Размер субсидий, которые хотят получить операторы, в нем не уточняется.

Свою просьбу авторы письма обосновали тем, что нацпроект «Цифровая экономика» предусматривает меры поддержки российских производителей телекоммуникационного оборудования, в том числе льготного кредитования покупателей такой продукции. Тогда пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков подтвердил агентству Reuters получение письма и заявил, что к нацпроекту это предложение не имеет отношения и Минкомсвязи не считает его целесообразным.