Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку крупного оператора дата-центров

О возможной сделке в январе сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эксперты, опрошенные газетой, оценивали 100% бизнеса DataLine в $500–600 млн до вычета долга компании. В «Ростелекоме» тогда сообщили, что комментируют лишь завершенные сделки. В руководстве DataLine заявили, что информация о том, что «Ростелеком» покупает компанию, не соответствует действительности, но подтвердили переговоры с инвесторами.