Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку крупного оператора дата-центров
Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 100% одного из крупнейших операторов дата-центров – DataLine, входящего в IT-холдинг Inline Technologies Group, следует из материалов компании. Сумма сделки не уточняется. При этом «Ростелеком» и его «дочка» – ООО «Центр хранения данных» (работает под брендом РТК-ЦОД) заключат договор, по которому госоператор предоставит заем до 21 млрд руб.
Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «Ростелекома» о покупке DataLine еще весной. Покупка будет происходить через РТК-ЦОД – управляющую компанию центра компетенций «Ростелекома» по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, облачных платформ, услуг обмена трафиком и CDN. После завершения сделки «Ростелеком» рассмотрит вопрос о привлечении стратегического инвестора в РТК-ЦОД.
О возможной сделке в январе сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Эксперты, опрошенные газетой, оценивали 100% бизнеса DataLine в $500–600 млн до вычета долга компании. В «Ростелекоме» тогда сообщили, что комментируют лишь завершенные сделки. В руководстве DataLine заявили, что информация о том, что «Ростелеком» покупает компанию, не соответствует действительности, но подтвердили переговоры с инвесторами.
Под брендом РТК-ЦОД объединены такие активы, как Safedata, MSK IX, Ngenix, «Тионикс», «Технический центр интернет» и др. Совокупно сеть дата-центров насчитывает 6670 стойко-мест. В 2020 г. компания планирует довести их число до 12 000.