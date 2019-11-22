В аптеках можно будет получить консультации врачей через сервис DocDoc Сбербанка

DocDoc – первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. Сбербанк купил 80% DocDoc в 2017 г. 20% принадлежат основателю и гендиректору сервиса Дмитрию Петрухину и миноритариям. Сумму сделки стороны не раскрыли.