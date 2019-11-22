В аптеках можно будет получить консультации врачей через сервис DocDoc Сбербанка
Сервис электронной системы здравоохранения DocDoc (входит в экосистему Сбербанка) запустит в аптеках услуги телемедицины, сообщили в пресс-службе Сбербанка. Услугой можно будет воспользоваться в сети аптек «Вита экспресс» с помощью специального промокода.
Среди доступных услуг: консультации терапевта, педиатра и одного узкопрофильного врача в месяц. Аптеки «Вита экспресс» работают в 2000 российских городов, в их распоряжении 240 000 промокодов, сообщили в пресс-службе.
DocDoc – первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. Сбербанк купил 80% DocDoc в 2017 г. 20% принадлежат основателю и гендиректору сервиса Дмитрию Петрухину и миноритариям. Сумму сделки стороны не раскрыли.