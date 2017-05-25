Сбербанк купил 80% сервиса онлайн-записи к врачам DocDoc

Сбербанк купил 80% онлайн-сервиса по поиску и записи к врачам DocDoc. С таким заявлением выступил первый зампредправления банка Лев Хасис.

«Медицина - это совсем новая для нас индустрия, она осуществляется путем инвестиций в существующую компанию. Мы приобретаем около 80% акций российского лидера на рынке записи к врачу в интернете - это компания DocDoc.ru, с сегодняшнего дня мы являемся основным акционером этой компании», - сказал Хасис.

по его словам, еще 20% принадлежат основателю и гендиректору DocDoc Дмитрию Петрухину и миноритариям. Сумму сделки стороны не раскрывают.