Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков

«В списке нет ни одного сайта зарегистрированных СМИ. Однако в него попали официальные сообщества некоторых СМИ в соцсетях», — отметили в Роскомнадзоре. Как пояснили в ведомстве, пользователи в комментариях к новостям распространяли ложные сведения. Такие комментарии были своевременно удалены. «У Роскомнадзора и Генпрокуратуры нет претензий к СМИ в рамках исполнения этого закона», — заявили в службе. Опубликованный список — это тестовая версия, которая в ближайшее время будет изменена.