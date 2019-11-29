Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков
Роскомнадзор разъяснил порядок включения СМИ в список распространителей фейковой информации. «Перечень основан на требованиях Генпрокуратуры, направленных на исполнение в Роскомнадзор по закону о недостоверной общественно значимой информации», — отметили в пресс-службе ведомства. В список были включены все сетевые источники, упомянутые в требованиях Генпрокуратуры два раза и более. Большинство внесенных в список ресурсов – это локальные сайты и сообщества, сообщавшие о каких-либо негативных событиях, например, наводнение в Иркутской области, межнациональный конфликт в Пензенской области или взрыв на предприятии «Кристалл» в Дзержинске.
Генпрокуратура обращала внимание не только на оригинальные сообщения, но и на комментарии пользователей к ним в соцсетях. В списке Роскомнадзора указано, сколько раз фейковая информация повторялась в постах сообщества и сколько – в комментариях.
«В списке нет ни одного сайта зарегистрированных СМИ. Однако в него попали официальные сообщества некоторых СМИ в соцсетях», — отметили в Роскомнадзоре. Как пояснили в ведомстве, пользователи в комментариях к новостям распространяли ложные сведения. Такие комментарии были своевременно удалены. «У Роскомнадзора и Генпрокуратуры нет претензий к СМИ в рамках исполнения этого закона», — заявили в службе. Опубликованный список — это тестовая версия, которая в ближайшее время будет изменена.
РБК считает, что внесение в перечень — это нанесение ущерба репутации издания. «Включение СМИ в перечень на подобных основаниях создает прецедент, таким образом, никто из медиа не будет застрахован от подобного удара по репутации, если не отключит все возможности комментирования, а значит ограничит каналы обратной связи для читателей», — пояснили в издании.
Руководитель MDK Роберто Панчвидзе заявил Forbes, что Роскомнадзор включил издание в список за пост из «ВКонтакте». Однако, по его словам, сам пост не может быть фейком, так как «это видео очевидца событий». Панчвидзе назвал действия Роскомнадзора некомпетентными.
«Мы не получали от Роскомнадзора требований об удалении информации, являющейся по мнению Генпрокуратуры фейковой. Поэтому мы намерены обратиться к регулятору за разъяснениями по поводу внесения паблика издания «Газета.ру» ВКонтакте в список информационных ресурсов, распространяющих недостоверную информацию», — заявили в преcс-службе Rambler Group.