Mail.ru Group впервые показала умную колонку со своим голосовым помощником

О том, что Mail.ru Group разрабатывает колонку с голосовым помощником, «Ведомости» сообщили в ноябре 2018 г. Об этом изданию рассказали два сотрудника Mail.ru Group. Представитель компании не стал комментировать эту информацию. Вице-президент холдинга Анна Артамонова сообщила лишь, что компания разрабатывает как самого голосового помощника, так и платформу с навыками, которыми он будет обладать.