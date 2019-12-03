Mail.ru Group впервые показала умную колонку со своим голосовым помощником
Mail.ru Group впервые показала умную колонку со своим голосовым помощником «Маруся». Устройство появляется в новогоднем видеопоздравлении на сайте, который запустила «Почта Mail.ru». В именном видеоролике, который могут сгенерировать пользователи, Дед Мороз представляет колонку зрителям: «Знакомься, это моя помощница Маруся».
Источник «Ведомостей», близкий к компании, подтвердил, что на видео появляется умная колонка, разработанная Mail.ru Group. «Ведомости» направили запрос с пресс-службу холдинга. Официально Mail.ru Group пока не называла дату выпуска и не раскрывала подробности об устройстве.
Mail.ru Group представила голосовую помощницу «Марусю» в июне. Компания самостоятельно разрабатывала умного ассистента и потратила на это $2 млн. «Маруся» помогает пользователям с поисковыми запросами, рассказывает о погоде и расписании кинотеатров, включает радио или музыку из «В контакте». Отвечая на вопрос, умный помощник либо отправляет пользователя в поиск Mail.ru, либо сразу дает прямой ответ внутри диалога, иногда цитируя, например, «Википедию».
О том, что Mail.ru Group разрабатывает колонку с голосовым помощником, «Ведомости» сообщили в ноябре 2018 г. Об этом изданию рассказали два сотрудника Mail.ru Group. Представитель компании не стал комментировать эту информацию. Вице-президент холдинга Анна Артамонова сообщила лишь, что компания разрабатывает как самого голосового помощника, так и платформу с навыками, которыми он будет обладать.