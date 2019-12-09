Три топ-менеджера Samsung получили тюремные сроки за сокрытие улик
Суд в Сеуле приговорил трех топ-менеджеров Samsung Electronics к тюремным срокам за уничтожение улик, связанных с предполагаемым мошенничеством в области бухгалтерского учета в компании Samsung Biologics. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».
Вице-президент Samsung Electronics, контролировавший средства компании, получил два года тюрьмы, а два председателя оперативной группы Samsung были приговорены к одному году и шести месяцам тюремного заключения. Обвинение требовало для подсудимых от трех с половиной до четырех лет тюрьмы.
Топ-менеджеров признали виновными в том, что они поручали другим сотрудникам подделывать внутренние документы с мая прошлого года, когда было заведено дело о мошенничестве с бухгалтерской отчетностью Samsung Biologics.
Расследование дела продолжается, отмечает агентство. Приговор, вынесенный 9 декабря, касается только фальсификации улик и показаний.
Прокуроры и корейские финансовые регуляторы подозревают, что Samsung Biologics, контрактный производитель лекарств, в 2015 г. завысил свою стоимость примерно на $3,78 млрд, изменив метод бухгалтерского учета. После этого компания начала приносить прибыль, хотя до этого наблюдался дефицит.
По версии следствия, такое приукрашивание дел могло способствовать слиянию в 2015 г. двух подразделений Samsung и позволило наследнику компании Ли Чжэ Ёну усилить контроль над группой.