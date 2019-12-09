Три топ-менеджера Samsung получили тюремные сроки за сокрытие улик

Вице-президент Samsung Electronics, контролировавший средства компании, получил два года тюрьмы, а два председателя оперативной группы Samsung были приговорены к одному году и шести месяцам тюремного заключения. Обвинение требовало для подсудимых от трех с половиной до четырех лет тюрьмы.