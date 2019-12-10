АКАР: рекламные доходы среди медиа выросли только у интернета
По итогам трех кварталов 2019 г. рекламный рынок в России вырос на 5% до 340 млрд руб., говорится в сообщении Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Единственное медиа, которое показало рост с января по сентябрь, – интернет.
На продвижение в интернете рекламодатели потратили 170 млрд руб., что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Больше всех рекламные доходы сократились в прессе – на 18% до 10 млрд руб. На втором месте по снижению – телевидение (-7% до 110 млрд руб.). На третьем – радио (-5% до 10 млрд руб.), сообщает АКАР. Сегмент out of home (наружная и транзитная реклама, реклама в кинотеатрах) не изменился, его доходы составили 31 млрд руб., говорится в исследовании.
Реклама в интернете является единственным драйвером роста рынка, говорил «Ведомостям» в сентябре председатель индустриального комитета IAB Russia по исследованиям Алексей Беляев. По его словам, это стало возможным благодаря многообразию форматов, доступных площадок и подтверждаемой эффективности кампаний. Количество рекламодателей в интернете растет как за счет перераспределения рекламных бюджетов с других медиа, так и за счет прихода бюджетов новых рекламодателей, которым интернет может предложить растущее число рекламных продуктов и форматов, указывал эксперт.