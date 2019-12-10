АКАР: рекламные доходы среди медиа выросли только у интернета

Реклама в интернете является единственным драйвером роста рынка, говорил «Ведомостям» в сентябре председатель индустриального комитета IAB Russia по исследованиям Алексей Беляев. По его словам, это стало возможным благодаря многообразию форматов, доступных площадок и подтверждаемой эффективности кампаний. Количество рекламодателей в интернете растет как за счет перераспределения рекламных бюджетов с других медиа, так и за счет прихода бюджетов новых рекламодателей, которым интернет может предложить растущее число рекламных продуктов и форматов, указывал эксперт.