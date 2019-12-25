«Роскосмос» возобновит переговоры с NASA об участии в проекте лунной станции Gateway

На итоговой пресс-конференции 2019 г. на космодроме «Восточный» в Амурской области Рогозин сообщал, что узловой и научно-энергетический модули для МКС могут не отправлять в космос, а приспособить под окололунную станцию. Он не уточнил, о совместном с американцами или собственно российском лунном проекте идет речь.