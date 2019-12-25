«Роскосмос» возобновит переговоры с NASA об участии в проекте лунной станции Gateway
Россия возобновит переговоры об участии в проекте американской лунной станции Gateway, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Рогозин сказал, что российская сторона подтвердила готовность участвовать в переговорах в ответ на проект меморандума, присланный «американскими коллегами». «Надо искать те принципы, которые работают при принятии сложных решений», — добавил глава «Роскосмоса».
«Роскосмос» и НАСА в 2017 г. заключили соглашение о совместном создании лунной станции. Позже Рогозин заявил, что России в проекте отведена недостаточно большая роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения). Гендиректор «Роскосмоса» отмечал. что Россию интересует поверхность Луны, а США — лунная орбита.
На итоговой пресс-конференции 2019 г. на космодроме «Восточный» в Амурской области Рогозин сообщал, что узловой и научно-энергетический модули для МКС могут не отправлять в космос, а приспособить под окололунную станцию. Он не уточнил, о совместном с американцами или собственно российском лунном проекте идет речь.