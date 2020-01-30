Евросоюз намерен создать единый рынок данных

Авторы предложения считают, что компаниям, занимающимся обработкой данных, трудно развиваться и соперничать с компаниями из США и Китая. При этом зарубежные компании используют свое влияние для того, чтобы распространять американские и китайские представления о бизнесе на мировом уровне, утверждается в предложении.