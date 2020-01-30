Евросоюз намерен создать единый рынок данных
Еврокомиссия разрабатывает единые правила и стандарты обмена данными между странами Евросоюза, сообщает Reuters со ссылкой на проект предложения. Документ, который будет представлен к рассмотрению 19 февраля, призывает создать «единое европейское пространство данных», которое увеличило бы конкурентоспособность европейских IT-компаний с США и Китаем.
Государства Евросоюза должны будут бесплатно предоставлять статистические, географические и финансовые данные компаниям из ЕС, указано в проекте. Помимо этого, страны должны будут прийти к единообразию в описании данных о промышленности, здравоохранении, энергетике и автомобильной индустрии. Новая правовая база позволит странам – членам ЕС обмениваться собранными сведениями, предполагают авторы 25-страничного документа.
Авторы предложения считают, что компаниям, занимающимся обработкой данных, трудно развиваться и соперничать с компаниями из США и Китая. При этом зарубежные компании используют свое влияние для того, чтобы распространять американские и китайские представления о бизнесе на мировом уровне, утверждается в предложении.