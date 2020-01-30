В «Сбербанк онлайн» появилась функция доставки посылок

Для оплаты доставки через приложение необходимо указать вес посылки (до 5 или до 10 кг) и по желанию ее оценочную стоимость для включения в страховку. После оплаты из приложения можно сразу распечатать бланк и наклеить его на посылку. Для отправки посылку нужно либо отнести в участвующее в программе отделение банка, либо передать курьеру. Cтатус доставки можно отслеживать в приложении и с помощью sms-уведомлений, рассказали в пресс-службе.