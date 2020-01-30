В «Сбербанк онлайн» появилась функция доставки посылок
В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» появилась услуга доставки посылок и корреспонденции. Кнопка «Отправить посылку» появилась в меню на главной странице приложения. Услуга доступна для более чем 14 млн пользователей Московского территориального банка, говорится в сообщении организации. Оператором доставки выступает компания экосистемы Сбербанка – «Сберлогистика».
Отправить посылку из Москвы с самовывозом можно в 500 городов, доставка с курьером от двери до двери доступна для 18 городов. При оформлении посылки в приложении нужно выбрать город назначения, доступный для этого города способ доставки – «Сберкурьер» или «Сберпосылка», а также адрес и данные получателя.
Для оплаты доставки через приложение необходимо указать вес посылки (до 5 или до 10 кг) и по желанию ее оценочную стоимость для включения в страховку. После оплаты из приложения можно сразу распечатать бланк и наклеить его на посылку. Для отправки посылку нужно либо отнести в участвующее в программе отделение банка, либо передать курьеру. Cтатус доставки можно отслеживать в приложении и с помощью sms-уведомлений, рассказали в пресс-службе.
Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок в июне 2019 г. Согласно информации на сайте, цена услуги составит 99 руб. для грузов весом до 5 кг и 199 руб. – для грузов от 5 до 10 кг. Срок доставки – от одного дня, не считая дня отправки.