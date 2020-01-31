Европарламент проголосовал за введение единого разъема для зарядки телефонов

Евросоюз предпринимал попытки ввести стандарты с 2009 г., когда на рынке, по подсчетам BBC, сосуществовало более 30 стандартов. В 2009 г. Apple вместе с Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, который предписывал производителей использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 г. Формулировка документа позволила Apple ограничиться выпуском переходника с Lightning на microUSB. Apple настаивает, что стандартизация помешает внедрению новых функций и приведет к увеличению отходов за счет старых, несовместимых аксессуаров, цитирует Financial Times.