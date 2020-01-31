Некоммерческий онлайн-проект включился в борьбу с коронавирусом
Международный некоммерческий проект Nextstrain начал отслеживать развитие коронавируса 2019-nCoV. Проект дает возможность вирусологам и другим специалистам анализировать и наблюдать в реальном времени, как меняются патогены, в том числе вирусы.
Nextstrain использует открытый код на языке Phyton, любой желающий может применять инструменты ресурса для визуализации и анализа данных. Авторы проекта считают, что он может помочь быстрее выявлять признаки эпидемий и реагировать на них.
На данный момент вирусом заражены около 9800 человек, почти все они находятся в Китае. Впервые вирус обнаружили в городе Ухань в декабре 2019 г. Он передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, а к симптомам относятся повышенная температура и кашель. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы еще в 20 странах, в том числе в США, Великобритании, Германии, Канаде, Корее, Японии и др.