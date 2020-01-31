Некоммерческий онлайн-проект включился в борьбу с коронавирусом

На данный момент вирусом заражены около 9800 человек, почти все они находятся в Китае. Впервые вирус обнаружили в городе Ухань в декабре 2019 г. Он передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, а к симптомам относятся повышенная температура и кашель. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы еще в 20 странах, в том числе в США, Великобритании, Германии, Канаде, Корее, Японии и др.