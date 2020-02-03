Бизнес призвал отложить предустановку российского софта до 2021 года

Закон об обязательной предустановке российского ПО вступает в силу 1 июля 2020 г. Согласно проекту постановления правительства, первыми предустанавливать отечественный софт должны будут производители смартфонов. С июня 2021 г. требование распространится на планшеты и носимые устройства, с июня 2022 г. – на компьютеры массой до 10 кг, а еще через год – на Smart TV. В числе программ, предлагаемых к установке, присутствуют сервисы доступа к госуслугам, программы платежной системы «Мир» и проигрыватель 20 российских эфирных телеканалов.