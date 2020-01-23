Духовно-нравственные ценности станут обязательными для предустановки на гаджеты

«Концепция ФАС не предусматривает какую-либо ответственность производителя ПО перед потребителем, которому это ПО навязывается законом», – отмечает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, объединяет Apple, Google, Samsung, Philips и др.) Антон Гуськов, таким образом, встает вопрос: кто будет отвечать за возможные перебои в работе устройства, связанные с конкретным ПО или его совместимостью с другими . Многие аудиовизуальные сервисы предусматривают встроенные покупки, без которых контент или его часть не будут доступны, продолжает Гуськов, следовательно, государство фактически занимается продвижением конкретных компаний – навязывает покупку их контента потребителю . Самое главное – отсутствие реестра конкретных производителей и конкретных программных продуктов может породить правовую неопределенность, чреватую судебными исками и разбирательствами в ФАС: к примеру, производитель софта может использовать свое положение и пытаться продать свое ПО по завышенным ценам, а если производитель или продавец не смогут с ним договориться, не смогут найти ему замену и официально сообщат об этом, неизвестный им российский производитель может подать против них иск, рассуждает он.