Духовно-нравственные ценности станут обязательными для предустановки на гаджеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выбрала типы программ, которые должны предустанавливаться на гаджеты, продаваемые в России. Требования к программному обеспечению (ПО), которое может быть предустановлено, указаны в концепции проекта постановления правительства, которая есть у «Ведомостей». Закон об обязательной предустановке российского софта президент Владимир Путин подписал в декабре 2019 г.
Согласно концепции, российский софт будет предустанавливаться на смартфоны, планшеты, компьютеры, Smart TV и телевизионные приставки. В зависимости от типа устройства на него будут предустановлены антивирусные программы, навигаторы (карты), поисковики, соцсети, а также программы доступа к госуслугам, голосовые помощники, системы быстрых платежей и персональная платежная система «Мир». Для планшетов, компьютеров и Smart TV список дополнят аудиовизуальные сервисы и приложения, обеспечивающие трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.
Сроки вступления в силу требований различаются для разных устройств: с 1 июля 2020 г. предустановка российского ПО станет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 г. – для планшетов и носимых устройств, с 1 июля 2022 г. – для компьютеров массой до 10 кг., с 1 июля 2023 г. – для Smart TV и ТВ-приставок.
Какое ПО станет обязательным для предустановки
Формировать список ПО, разрешенного для предустановки, будет ФАС совместно с Минкомсвязи и Роскомнадзором, а утверждать – правительство. Чтобы попасть в список, программа должна разрабатываться в России, быть совместимой с системным софтом, на базе которого работает устройство, и бесплатной для пользователей, а также не должна содержать «недокументированных возможностей». Предложить свое ПО смогут как компании и индивидуальные предприниматели, так и госорганы и ЦБ.
При принятии решения о включении ПО в список, ФАС будет руководствоваться такими критериями:
Популярность приложения. В том числе количество скачиваний приложения, посещаемость по количеству уникальных пользователей, частота использования, степень индексирования поисковыми системами.
Социальная значимость. В том числе распространение сервисов, социально значимой или обязательной для распространения на территории России информации, формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Обеспечение безопасности, защиты данных потребителей.
Поводом для исключения из перечня помимо несоответствия требованиям может стать сокращение использования софта пользователями, а также законодательный или судебный запрет на использование такого софта.
Порядок предустановки
Возложить ответственность за предустановку ФАС хочет на производителей устройств. Ведомство отмечает, что, если производители по каким-то причинам не смогут исполнить требования закона, предустановкой по согласованию с ними могут заняться продавцы и дистрибуторы.
Предустановка ПО будет осуществляться несколькими способами: сразу на жесткий диск устройства; производитель может разместить на устройстве иконки приложений от разных разработчиков, и пользователь сам выберет, какое установить; в виде диалогового окна при активации устройства, через которое пользователь выберет варианты приложений. Пропустить это окно он не сможет.
Реакция рынка
Представитель Samsung заявил «Ведомостям», что компания готова исполнять закон, но, пока процедура и зоны ответственности четко не прописаны в подзаконных актах, говорить о его реализации преждевременно. Он добавил, что у производителя уже есть опыт предустановки российского ПО, например, «Яндекс.Карт» на смартфоны. Представители Apple и ФАС не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации. «В целом мы рады сотрудничеству с российскими разработчиками ПО и активно развиваем свой собственный магазин приложений AppGallery. Что касается предустановленных приложений, мы работаем над этим и стремимся найти оптимальное решение для всех участников рынка», – заявил представитель Huawei.
«Концепция ФАС не предусматривает какую-либо ответственность производителя ПО перед потребителем, которому это ПО навязывается законом», – отмечает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, объединяет Apple, Google, Samsung, Philips и др.) Антон Гуськов, таким образом, встает вопрос: кто будет отвечать за возможные перебои в работе устройства, связанные с конкретным ПО или его совместимостью с другими. Многие аудиовизуальные сервисы предусматривают встроенные покупки, без которых контент или его часть не будут доступны, продолжает Гуськов, следовательно, государство фактически занимается продвижением конкретных компаний – навязывает покупку их контента потребителю. Самое главное – отсутствие реестра конкретных производителей и конкретных программных продуктов может породить правовую неопределенность, чреватую судебными исками и разбирательствами в ФАС: к примеру, производитель софта может использовать свое положение и пытаться продать свое ПО по завышенным ценам, а если производитель или продавец не смогут с ним договориться, не смогут найти ему замену и официально сообщат об этом, неизвестный им российский производитель может подать против них иск, рассуждает он.
Нормативные документы, полагает Гуськов, могут появиться не раньше апреля, а значит, у производителей и продавцов смартфонов останется лишь два месяца на то, чтобы подготовиться к исполнению закона: договориться с производителями софта, провести тестирование, осуществить предустановку на все устройства, которые будут продаваться с июля. Этого времени недостаточно, указывает представитель РАТЭК: только лишь на тестирование новых приложений уйдет не менее полугода.
Дистанционная продажа устройств тех производителей, которые не осуществили предустановку, будет незаконна, указывает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов: если интернет-ритейлер будет вскрывать телефоны у себя на складе и осуществлять установку ПО, покупатели не смогут воспользоваться правом на возврат товара надлежащего качества. В e-commerce сейчас потребитель имеет право вернуть товар в течение семи дней без объяснения причин, напоминает Соколов.