Китайские производители телефонов запустят в России единый магазин приложений
Компании Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo объединят инфраструктуру собственных магазинов мобильных приложений, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Платформа Global Developer Service Alliance (GDSA) позволит разработчикам и правообладателям публиковать контент во все четыре магазина одновременно. Программа, которую альянс изначально планировал запустить в марте, рассчитана на партнеров за пределами Китая. Россия, наряду с Индией и Индонезией, входит в число пилотных регионов GDSA.
Платформа GDSA рассчитана на издателей приложений, игр, музыки и видео. Аналогичные категории контента есть у магазина Google Play, стандартного для всех телефонов на операционной Android. При этом сервисы Google официально не работают в Китае, а Huawei с 2019 г. запрещено использовать их даже в телефонах для зарубежных рынков.
Четыре китайские компании в IV квартале 2019 г. выпустили более 40% всех мобильных телефонов, указано в отчете компании IDC. Представитель аналитической компании Canaris, которого цитирует Reuters, обращает внимание, что каждый из членов альянса хорошо представлен в определенном регионе: Xiaomi – в Индии, Huawei – в Европе, а Oppo и Vivo – в странах Юго-Восточной Азии. Источник Reuters отмечает, что запуск GDSA может быть отложен на неопределенный срок на фоне распространения коронавируса.