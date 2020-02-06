Китайские производители телефонов запустят в России единый магазин приложений

Четыре китайские компании в IV квартале 2019 г. выпустили более 40% всех мобильных телефонов, указано в отчете компании IDC. Представитель аналитической компании Canaris, которого цитирует Reuters, обращает внимание, что каждый из членов альянса хорошо представлен в определенном регионе: Xiaomi – в Индии, Huawei – в Европе, а Oppo и Vivo – в странах Юго-Восточной Азии. Источник Reuters отмечает, что запуск GDSA может быть отложен на неопределенный срок на фоне распространения коронавируса.