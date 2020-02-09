Биткойн впервые с октября преодолел психологическую отметку в $10 000
Биткойн за сутки подорожал на 3,2% и по состоянию на 15.24 мск стоил $10 114, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Согласно данным CoinDesk, биткойн торговался на уровне $10 139.
Отметку в $10 000 биткойн преодолел впервые с октября прошлого года. Капитализация рынка криптовалюты, по данным на 9 февраля, составляет более $184 млрд.
Летом прошлого года стоимость биткойна поднималась выше $12 000, затем она стала снижаться. Пиковых значений биткойн достигал в конце 2017 г., когда он стоил дороже $20 000, но год спустя его стоимость опускалась ниже $4000.