Курс биткойна превысил $12 000 впервые с января прошлого года

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Мюллер даст показания в Конгрессе США по вмешательству России в выборы

Спецпрокурор Роберт Мюллер выступит 17 июля на открытом совместном заседании спецкомитета по разведке и юридического комитета палаты представителей Конгресса США, говорится в опубликованном совместном заявлении председателей этих комитетов Адама Шиффа и Джерролда Надлера.

По словам Шиффа, Россия совершила атаку на демократию, чтобы помочь Трампу выиграть выборы, а тот принимал помощь иностранной державы. «Как сказал Мюллер, это должно беспокоить каждого американца. И теперь каждый американец услышит обо всем напрямую от Мюллера», — написал он.

С 2017 г. в США велось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы в США 2016 г. Оно стартовало по инициативе конгресса и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело.

Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии. В докладе приводились примеры того, как Трамп пытался мешать расследованию, говорил Мюллер.

Текст доклада Мюллера занимает 17-е место в списке бестселлеров книг на Amazon.com и в течение восьми недель в этом году возглавлял список The New York Times литературы нон-фикшн, которая продается в мягкой обложке, указывает Reuters.