Правительство утвердило правила исполнения закона о «суверенном рунете»
Правительство утвердило подзаконные акты к закону о «суверенном рунете», они опубликованы на портале правовой информации. Операторы связи, согласно одному из документов, смогут требовать у государства модернизации оборудования, предоставляемого им для исполнения закона, если оно будет замедлять скорость и снижать качество услуг.
За эксплуатацию и обслуживание оборудования будет отвечать подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). Операторы связи, в свою очередь, обязаны обеспечить бесперебойное электропитание оборудования и не мешать его дистанционному управлению при эксплуатации.
В одном из документов уточняется, что угрозы, с которыми предстоит бороться с помощью этого оборудования, будут определять Минкомсвязи и Федеральная служба безопасности (ФСБ) по итогам учений и мониторинга сетей. Сообщать о них ведомство и спецслужба будут в Роскомнадзор. Полученную информацию, а также «данные об уязвимости средств и технологий связи» Роскомнадзор будет вносить в специальный перечень, на основе которого будет осуществляться централизованное управление сетью. Регламент реагирования на каждый вид угрозы будет утверждаться ведомством по согласованию с Минкомсвязи и ФСБ.
В МТС, «Вымпелкоме» и Tele2 отказались комментировать «Коммерсанту» эту информацию. «Ростелеком», «Мегафон» и «ЭР-телеком» не ответили на запрос газеты.
Закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября. Он обязывает операторов связи установить на свои сети оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор, чтобы централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы рунету. Это же оборудование позволит ведомству фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам из списка запрещенных в России. В октябре 2019 г. правительство распорядилось проводить учения по этому закону на федеральном и региональном уровнях не реже раза в год.