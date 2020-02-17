Правительство утвердило правила исполнения закона о «суверенном рунете»

В одном из документов уточняется, что угрозы, с которыми предстоит бороться с помощью этого оборудования, будут определять Минкомсвязи и Федеральная служба безопасности (ФСБ) по итогам учений и мониторинга сетей. Сообщать о них ведомство и спецслужба будут в Роскомнадзор. Полученную информацию, а также «данные об уязвимости средств и технологий связи» Роскомнадзор будет вносить в специальный перечень, на основе которого будет осуществляться централизованное управление сетью. Регламент реагирования на каждый вид угрозы будет утверждаться ведомством по согласованию с Минкомсвязи и ФСБ.