Apple объявила об ограничениях мировых поставок iPhone из-за коронавируса

«Мировые поставки iPhone будут временно ограничены», — сообщила компания. В Apple отметили, что предприятия-поставщики расположены за пределами эпицентра заболевания — провинции Хубэй, но восстанавливают свою работу «медленнее, чем мы ожидали». «Этот дефицит поставок iPhone временно повлияет на доходы по всему миру», — говорится в сообщении компании. «Все наши магазины в Китае и многие из наших магазинов-партнеров были закрыты. Кроме того, открытые магазины работают в сокращенные часы и с очень низким трафиком клиентов», — отмечается в нем. Компания заверила, что розничные точки продаж в КНР будут возобновлять свою работу, как только это будет возможно.