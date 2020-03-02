МТС открыла лабораторию искусственного интеллекта на базе «Сколтеха»

В МТС с 2017 г. под руководством Сандлера уже работает подразделение для внедрения решений на базе искусственного интеллекта. У оператора также с 2019 г. есть научно-исследовательский центр в «Сколково», который разрабатывает решения на базе речевых технологий, и лаборатория в Самарским государственном медицинском университете, она занимается разработками на основе искусственного интеллекта в области медицины.