МТС открыла лабораторию искусственного интеллекта на базе «Сколтеха»
МТС и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») открыли лабораторию искусственного интеллекта, которая займется исследованиями в области обработки естественного языка, сообщила пресс-служба оператора связи. Ее возглавят директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер и профессор «Сколтеха» Александр Панченко, уточнил представитель оператора Алексей Меркутов.
Лаборатория будет работать на базе «Сколтеха», ее сотрудниками станут научные работники и студенты института под руководством экспертов из МТС. Лаборатория сосредоточится на создании алгоритмов, которые позволят повысить качество распознавания текстов, понимания смыслов и улучшить работу диалоговых систем. Сотрудники лаборатории также будут тестировать зарубежные разработки в области обработки естественного языка. Представитель оператора добавил, что финансировать ее работу будет МТС. О какой сумме идет речь, он не раскрыл.
В МТС с 2017 г. под руководством Сандлера уже работает подразделение для внедрения решений на базе искусственного интеллекта. У оператора также с 2019 г. есть научно-исследовательский центр в «Сколково», который разрабатывает решения на базе речевых технологий, и лаборатория в Самарским государственном медицинском университете, она занимается разработками на основе искусственного интеллекта в области медицины.
Осенью 2019 г. оператор присоединился к альянсу по развитию искусственного интеллекта в России. Помимо МТС в него входят Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпром нефть» и Российский фондом прямых инвестиций (РФПИ). Участники альянса договорились создавать технологические компоненты и проводить исследования в области искусственного интеллекта, помогать разрабатывать регуляторную базу и привлекать инвестиции.