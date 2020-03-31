Российские ученые создали высокоточный тест на коронавирусную инфекцию
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал высокоточный тест для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В сообщении на сайте ведомства говорится. что тест прошел клинические испытания и зарегистрирован как медицинское изделие для использования в России. Новый тест позволяет не только выявлять коронавирус нового типа (SARS-CoV-2), но и отличать его от родственных вирусов, вызывающих атипичную пневмонию. Новый набор реагентов получил название «АмплиСенс Cov-Bat-FL». Он высокочувствителен и не дает перекрестной (ложно-положительной) реакции с образцами других эпидемических коронавирусов человека.
В сообщении указывается, что массовое тестирование позволяет остановить распространение инфекции, изолируя носителей коронавируса. «Благодаря новому тесту в арсенале Роспотребнадзора появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным федерального оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом на 30 марта, в 71 регионе России было зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов с коронавирусом. По данным Всемирной организацией здравоохранения на 30 марта, в мире заразились более 720 тыс. человек, жертвами инфекции стали около 35 тыс. человек.