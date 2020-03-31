Российские ученые создали высокоточный тест на коронавирусную инфекцию

По данным федерального оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом на 30 марта, в 71 регионе России было зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов с коронавирусом. По данным Всемирной организацией здравоохранения на 30 марта, в мире заразились более 720 тыс. человек, жертвами инфекции стали около 35 тыс. человек.