Apple планирует выпуск одного миллиона защитных лицевых щитков в неделю

В видеообращении, опубликованном в соцсети, он рассказал, что щитки полностью регулируемы и собираются менее чем за две минуты и предназначены для защиты медицинских работников. Кук также сообщил, что компания через свою сеть снабжения обеспечила поставки более 20 млн медицинских масок.