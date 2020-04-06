Apple планирует выпуск одного миллиона защитных лицевых щитков в неделю
Apple еженедельно планирует выпускать 1 млн защитных лицевых щитков собственной разработки для медицинского персонала. Об этом сообщил в своем Twitter генеральный директор компании Тим Кук.
В видеообращении, опубликованном в соцсети, он рассказал, что щитки полностью регулируемы и собираются менее чем за две минуты и предназначены для защиты медицинских работников. Кук также сообщил, что компания через свою сеть снабжения обеспечила поставки более 20 млн медицинских масок.
Он добавил, что в сотрудничестве с местными властями и медиками следит, чтобы маски поступали именно туда, где они больше всего нужны. «Мы надеемся как можно скорее расширить поставки за пределы страны», – сказал Тим Кук.
В США самое большое в мире число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Им заразилось более 335 000, умерло 9500 человек, вылечилось более 17 000. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заболело коронавирусной инфекцией COVID-19 более 1,13 млн человек, почти 63 000 человек умерли от последствий болезни.