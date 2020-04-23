Стартап из России привлек $50 млн от фонда с участием Цукерберга

Miro (до 2019 г. RealtimeBoard) – это онлайн-сервис для командной работы. С его помощью коллеги могут проводить виртуальные встречи, устраивать семинары, мозговые штурмы, обмениваться фотографиями, видео и текстовыми документами. Хусид основал стартап в 2011 г. В 2018 г. компания привлекла $25 млн от американской венчурной фирмы Accel и российского фонда AltaIR Capital.