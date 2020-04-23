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Стартап из России привлек $50 млн от фонда с участием Цукерберга

Ведомости

Платформа для удаленной работы команд Miro, основанная пермяком Андреем Хусидом, в апреле привлекла $50 млн от американского фонда ICONIQ Capital, который управляет капиталами основателя Facebook Марка Цукерберга и создателя Twitter Джека Дорси. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на фонд AltaIR Capital, который ранее инвестировал в Miro.

Miro (до 2019 г. RealtimeBoard) – это онлайн-сервис для командной работы. С его помощью коллеги могут проводить виртуальные встречи, устраивать семинары, мозговые штурмы, обмениваться фотографиями, видео и текстовыми документами. Хусид основал стартап в 2011 г. В 2018 г. компания привлекла $25 млн от американской венчурной фирмы Accel и российского фонда AltaIR Capital.

ICONIQ Capital ранее инвестировал в десятки компаний, которые в последствии достигли оценки инвесторами в $1 млрд, отмечает Forbes. Среди них GitLab, Houzz, Robinhood, Epic Games, SurveyMonkey, Netskope. Вложиться в Miro фонд решил на фоне пандемии коронавируса, когда компании по всему миру вынуждены переходить на удаленную работу и ищут для этого оптимальные решения.

Привлеченные средства Miro планирует направить на масштабирование международных команд по продажам и маркетингу, расширение инструментария для предприятий разработчиков API-интерфейсов, чтобы платформу можно было интегрировать с большим числом бизнес-приложений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных