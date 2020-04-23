Стартап из России привлек $50 млн от фонда с участием Цукерберга
Платформа для удаленной работы команд Miro, основанная пермяком Андреем Хусидом, в апреле привлекла $50 млн от американского фонда ICONIQ Capital, который управляет капиталами основателя Facebook Марка Цукерберга и создателя Twitter Джека Дорси. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на фонд AltaIR Capital, который ранее инвестировал в Miro.
Miro (до 2019 г. RealtimeBoard) – это онлайн-сервис для командной работы. С его помощью коллеги могут проводить виртуальные встречи, устраивать семинары, мозговые штурмы, обмениваться фотографиями, видео и текстовыми документами. Хусид основал стартап в 2011 г. В 2018 г. компания привлекла $25 млн от американской венчурной фирмы Accel и российского фонда AltaIR Capital.
ICONIQ Capital ранее инвестировал в десятки компаний, которые в последствии достигли оценки инвесторами в $1 млрд, отмечает Forbes. Среди них GitLab, Houzz, Robinhood, Epic Games, SurveyMonkey, Netskope. Вложиться в Miro фонд решил на фоне пандемии коронавируса, когда компании по всему миру вынуждены переходить на удаленную работу и ищут для этого оптимальные решения.
Привлеченные средства Miro планирует направить на масштабирование международных команд по продажам и маркетингу, расширение инструментария для предприятий разработчиков API-интерфейсов, чтобы платформу можно было интегрировать с большим числом бизнес-приложений.