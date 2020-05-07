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Zoom купил американский стартап в сфере кибербезопасности

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Сервис видеоконференций Zoom купил блокчейн-стартап Keybase, который работает над технологией сквозного шифрования, говорится в блогах обеих компаний. Условия сделки не раскрываются. Акции Zoom после сообщения о сделке растут в цене на 7,7%.

В сообщении Zoom отмечается, что компания намерена внедрить технологии сквозного шифрования в свои видеозвонки. Когда именно это произойдет, не уточняется. Защищенные от взлома звонки будут доступны только пользователям платной версии сервиса. 

Крупные компании запрещают сотрудникам использовать Zoom

Но количество пользователей сервиса все равно быстро растет

Это первая покупка Zoom с момента основания компании в 2012 г. Сделка является частью 90-дневного плана, который Zoom представил 1 апреля, чтобы решить проблему безопасности сервиса, пояснил CNBC гендиректор Zoom Эрик Юань. Решение прежде всего рассчитано на пользователей, работа которых требует «высочайшего уровня конфиденциальности», добавил он.

Zoom со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, предоставляет услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений. В апреле компания заявила, что число ее пользователей достигло 300 млн. При этом некоторые крупные компании, такие как Ericsson, Daimler и Bank of America, запрещают сотрудником использовать сервис из-за проблем с безопасностью звонков. Keybase основана в 2014 г., в 2015 г. она привлекла финансирование в размере $10,8 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных