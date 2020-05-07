Zoom купил американский стартап в сфере кибербезопасности

Zoom со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, предоставляет услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений. В апреле компания заявила, что число ее пользователей достигло 300 млн. При этом некоторые крупные компании, такие как Ericsson, Daimler и Bank of America, запрещают сотрудником использовать сервис из-за проблем с безопасностью звонков. Keybase основана в 2014 г., в 2015 г. она привлекла финансирование в размере $10,8 млн.