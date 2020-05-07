Zoom купил американский стартап в сфере кибербезопасности
Сервис видеоконференций Zoom купил блокчейн-стартап Keybase, который работает над технологией сквозного шифрования, говорится в блогах обеих компаний. Условия сделки не раскрываются. Акции Zoom после сообщения о сделке растут в цене на 7,7%.
В сообщении Zoom отмечается, что компания намерена внедрить технологии сквозного шифрования в свои видеозвонки. Когда именно это произойдет, не уточняется. Защищенные от взлома звонки будут доступны только пользователям платной версии сервиса.
Это первая покупка Zoom с момента основания компании в 2012 г. Сделка является частью 90-дневного плана, который Zoom представил 1 апреля, чтобы решить проблему безопасности сервиса, пояснил CNBC гендиректор Zoom Эрик Юань. Решение прежде всего рассчитано на пользователей, работа которых требует «высочайшего уровня конфиденциальности», добавил он.
Zoom со штаб-квартирой в Сан-Хосе, Калифорния, предоставляет услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений. В апреле компания заявила, что число ее пользователей достигло 300 млн. При этом некоторые крупные компании, такие как Ericsson, Daimler и Bank of America, запрещают сотрудником использовать сервис из-за проблем с безопасностью звонков. Keybase основана в 2014 г., в 2015 г. она привлекла финансирование в размере $10,8 млн.