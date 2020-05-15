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Тайваньский производитель чипов TSMC построит завод в США за $12 млрд

Ведомости

Крупнейший мировой подрядчик по производству микросхем, тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), сообщила в пятницу, что построит в штате Аризона завод за $12 млрд.

Администрация президента Дональда Трампа в последнее время вела активные переговоры с компаниями, включая TSMC, об открытии производств ультрасовременных чипов. Так Вашингтон хочет добиться самообеспечения США чипами. После сообщения TSMC госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сделка позволит укрепить национальную безопасность, и добавил, что чипы TSMC будут использоваться в широком спектре продукции от искусственного интеллекта до истребителей F-35.

США обеспокоены зависимостью своей технологической отрасли от азиатских поставщиков – Тайваня, Южной Кореи, Китая. TSMC занимает около половины мирового рынка контрактного производства чипов для других компаний, среди ее клиентов – Apple и Huawei.

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Их беспокоит зависимость от азиатских поставщиков

Федеральное правительство США и штат Аризона окажут поддержку проекту TSMC, говорится в ее заявлении; правда, не уточняется, какую. Строительство завода начнется в 2021 г., а начало производства намечено на 2024 г. Завод будет выпускать чипы с топологическим размером 5 нМ – наиболее мощные, быстрые и тонкие из производящихся сегодня. На одном из своих тайваньских заводов TSMC начала выпускать их в последние месяцы, отмечает The Wall Street Journal.

Правда, американский завод будет небольшим по мощности – 20 000 силиконовых пластин в месяц. Для сравнения: цель тайваньского завода, выпускающего чипы размером 5 нМ, – 100 000 в месяц. В прошлом году TSMC выпустила в общей сложности более 12 млн пластин.

Мощности завода в Аризоне не хватит даже для того, чтобы обеспечить потребности Apple, написал в отчете аналитик Bernstein Марк Ли. К тому же к 2024 г. чипы размером 5 нМ уже не будут такой передовой технологией, как сегодня, полагает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных