Тайваньский производитель чипов TSMC построит завод в США за $12 млрд

Федеральное правительство США и штат Аризона окажут поддержку проекту TSMC, говорится в ее заявлении; правда, не уточняется, какую. Строительство завода начнется в 2021 г., а начало производства намечено на 2024 г. Завод будет выпускать чипы с топологическим размером 5 нМ – наиболее мощные, быстрые и тонкие из производящихся сегодня. На одном из своих тайваньских заводов TSMC начала выпускать их в последние месяцы, отмечает The Wall Street Journal.