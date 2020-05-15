Тайваньский производитель чипов TSMC построит завод в США за $12 млрд
Крупнейший мировой подрядчик по производству микросхем, тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), сообщила в пятницу, что построит в штате Аризона завод за $12 млрд.
Администрация президента Дональда Трампа в последнее время вела активные переговоры с компаниями, включая TSMC, об открытии производств ультрасовременных чипов. Так Вашингтон хочет добиться самообеспечения США чипами. После сообщения TSMC госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сделка позволит укрепить национальную безопасность, и добавил, что чипы TSMC будут использоваться в широком спектре продукции от искусственного интеллекта до истребителей F-35.
США обеспокоены зависимостью своей технологической отрасли от азиатских поставщиков – Тайваня, Южной Кореи, Китая. TSMC занимает около половины мирового рынка контрактного производства чипов для других компаний, среди ее клиентов – Apple и Huawei.
Федеральное правительство США и штат Аризона окажут поддержку проекту TSMC, говорится в ее заявлении; правда, не уточняется, какую. Строительство завода начнется в 2021 г., а начало производства намечено на 2024 г. Завод будет выпускать чипы с топологическим размером 5 нМ – наиболее мощные, быстрые и тонкие из производящихся сегодня. На одном из своих тайваньских заводов TSMC начала выпускать их в последние месяцы, отмечает The Wall Street Journal.
Правда, американский завод будет небольшим по мощности – 20 000 силиконовых пластин в месяц. Для сравнения: цель тайваньского завода, выпускающего чипы размером 5 нМ, – 100 000 в месяц. В прошлом году TSMC выпустила в общей сложности более 12 млн пластин.
Мощности завода в Аризоне не хватит даже для того, чтобы обеспечить потребности Apple, написал в отчете аналитик Bernstein Марк Ли. К тому же к 2024 г. чипы размером 5 нМ уже не будут такой передовой технологией, как сегодня, полагает он.