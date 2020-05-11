США хотят заместить импортные чипы собственными

США хотят заместить импортные чипы собственнымиИх беспокоит зависимость от азиатских поставщиков
Администрация президента Дональда Трампа, ряд министерств и компании – производители полупроводников хотят добиться самообеспечения США ультрасовременными чипами. Власти ведут переговоры с компаниями о строительстве в США новых микроэлектронных заводов и рассматривают способы поддержки отрасли, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на документы, письма и людей, знакомых с ходом дискуссии.
В частности, вопрос об открытии заводов в США обсуждается с тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), крупнейшим производителем чипов в мире, также ведется дискуссия о новых производствах Intel. Некоторые чиновники рассматривают возможность помочь корейской Samsung Electronics, у которой уже есть завод в Техасе, расширить производство, чтобы выпускать в стране более передовую продукцию, пишет WSJ.
«Администрация президента привержена цели обеспечить сохранение технологического лидерства США, – заявил газете высокопоставленный чиновник. – Правительство продолжает координацию на уровне штатов и местных властей, партнеров из частного сектора, а также наших союзников и партнеров за рубежом с целью сотрудничества в исследованиях и разработках, производстве, управлении цепочками поставок».
TSMC обсуждает строительство завода в США с министерствами торговли и обороны, а также с Apple, которая является одним из ее крупнейших клиентов, рассказали WSJ знакомые с переговорами люди. TSMC может построить завод за рубежом, «мы активно оцениваем подходящие места, в том числе в США, но конкретных планов пока нет», заявила компания.
Тема расширения производства современных чипов в США уже обсуждалась, однако дискуссии активизировались на фоне пандемии коронавируса, продемонстрировавшей уязвимость международных производственных цепочек. Зависимость американских компаний от азиатских подрядчиков, являющихся мировыми лидерами на рынке чипов, воспринимается в Вашингтоне как вопрос национальной и экономической безопасности, отмечает WSJ. Тайвань, Южная Корея и Китай «представляют собой триаду зависимости для всей цифровой экономики США», говорилось в прошлогоднем докладе Пентагона. Причем наибольшее беспокойство в Вашингтоне вызывает не столько Китай, который пока не умеет производить ультрапроизводительные и современные чипы, сколько Тайвань, от которого, как говорилось в докладе, зависят «крупнейшие, наиболее важные технологические компании» в США и который Китай считает своей территорией.
В США работают десятки заводов микросхем, но только Intel может производить чипы с топологическим размером 10 нМ и менее, к тому же компания делает это в основном для собственных нужд. Такие чипы выпускают также TSMC и Samsung. А вот крупнейший китайский производитель Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) отстает от лидеров по крайней мере на несколько лет, считают аналитики. SMIC в основном выпускает продукцию, разработанную другими компаниями, а в прошлом году начал производить собственные 14-нанометровые чипы. Но даже в чипах от 14 до 16 нМ SMIC отстает от TSMC примерно на 17 кварталов, т. е. более чем на четыре года, посчитали в 2019 г. аналитики China Renaissance. Между тем TSMC и Samsung уже делают чипы размером 7 нМ.
Однако, согласно программе развития современных отраслей «Сделано в Китае – 2025», к этому году в стране должно производиться 70% используемых полупроводников. Китай активно инвестирует в отрасль и переманивает специалистов. Так, согендиректором SMIC с 2017 г. работает Лиан Мон Сон, который ранее возглавлял раздел исследований и разработок в TSMC. А в октябре 2019 г. Пекин создал фонд развития полупроводниковой промышленности почти на $29 млрд – это на $9 млрд больше, чем первый такой фонд, созданный пятью годами ранее.
В США Ассоциация полупроводниковой промышленности проводит собственное исследование по вопросам местного производства и, как ожидается, порекомендует Вашингтону создать фонд на десятки миллиардов долларов, сказал WSJ знакомый с этими планами человек. «Китай и другие страны активно инвестируют [в отрасль], и США должны приложить больше усилий, чтобы ответить на эту конкуренцию и выиграть», – сказал газете президент ассоциации Джон Нейффер. Обсуждаются и другие меры поддержки, включая налоговые льготы, частно-государственное партнерство и т. д.
Гендиректор Intel Боб Суон в письме министерству обороны выразил готовность в партнерстве с Пентагоном построить завод, который будет выпускать чипы для других компаний, выяснила WSJ. По ее информации, сотрудник министерства обороны переслал это письмо в сенатский комитет по оборонным услугам, назвав предложение «интересной и интригующей возможностью». «Мы всерьез рассматриваем этот вопрос, считаем это хорошей возможностью», – прокомментировал вице-президент Intel Грег Слейтер. По его словам, компания планирует управлять заводом, который будет выпускать чипы для правительства и других покупателей.