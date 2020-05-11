США хотят заместить импортные чипы собственными

В США работают десятки заводов микросхем, но только Intel может производить чипы с топологическим размером 10 нМ и менее, к тому же компания делает это в основном для собственных нужд. Такие чипы выпускают также TSMC и Samsung. А вот крупнейший китайский производитель Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) отстает от лидеров по крайней мере на несколько лет, считают аналитики. SMIC в основном выпускает продукцию, разработанную другими компаниями, а в прошлом году начал производить собственные 14-нанометровые чипы. Но даже в чипах от 14 до 16 нМ SMIC отстает от TSMC примерно на 17 кварталов, т. е. более чем на четыре года, посчитали в 2019 г. аналитики China Renaissance. Между тем TSMC и Samsung уже делают чипы размером 7 нМ.